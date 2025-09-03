爽膚水Toner 10大隱藏用法，最後一個方法超實用！5折起入手Olive Young熱賣化妝水

中國閱兵・多圖｜習近平普京金正恩同步亮相
你有沒有試過買了一瓶期待已久的爽膚水，結果發現它不太適合你的膚質，想要丟掉又不太捨得，只好一直放在家裡封塵？其實爽膚水不只能用在臉上，還能搖身一變成為生活小幫手，從清潔家局、保養皮件，到滋潤乾燥髮尾，這些爽膚水隱藏用法不只讓你物盡其用，還能減少浪費，環保又省錢！
爽膚水隱藏用法1. 清潔手機螢幕
現代人經常使用手機，手機螢幕容易沾上指紋與油漬，可利用爽膚水輕輕擦拭，能有效去除污漬，讓螢幕時刻保持乾淨整潔。
爽膚水隱藏用法2. 清潔鏡面玻璃
使用含有一定酒精與水分比例的爽膚水，非常適合用來擦拭鏡子與玻璃表面。只要將它倒在抹布或棉花上輕輕擦拭，頑固水漬立刻消失，還會留下一抹淡淡香氣。比起一般清潔劑，它的氣味更柔和，不會過度刺鼻，讓家中環境瞬間變得乾淨明亮。
爽膚水隱藏用法3. 「輕量版」消毒酒精
假如是酒精含量較高的爽膚水，雖然無法達到醫療級消毒，但日常清潔完全足夠。像是擦拭門把、鍵盤、滑鼠這些高接觸率的日用品，它都能勝任，讓不合膚質的爽膚水發揮最後價值。
爽膚水隱藏用法4. 髮尾保濕噴霧
若你手中的爽膚水沒有酒精成分，不妨裝進小噴瓶當作髮尾保濕噴霧。外出前輕輕噴灑，能即時改善毛躁，讓髮絲更柔順。
爽膚水隱藏用法5. 髮香噴霧
有些爽膚水本身香氣宜人，倒入噴瓶後即可搖身一變成為髮香噴霧。出門前輕噴幾下，能讓髮絲帶點香氣，提升出門的儀式感，特別適合需要清新氣味的時刻。
爽膚水隱藏用法6. 濕敷手肘膝蓋
將爽膚水倒在化妝棉上，濕敷在手肘、膝蓋或腳跟等身體乾燥部位，可以舒緩粗糙與乾裂。尤其在換季時，能帶來即時滋潤。
爽膚水隱藏用法7. 泡手泡腳
在溫水中加入保濕型爽膚水，並把雙手或雙腳浸泡其中，不僅能軟化角質，還能減少粗糙感。既省錢又療癒，非常適合忙碌一天後的上班族。
爽膚水隱藏用法8. 保養皮革製品
無酒精或成分溫和的爽膚水非常適合拿來擦拭皮鞋、皮包、皮帶等皮革製品。輕輕擦拭後，皮革會恢復光澤，看起來彷彿新的一樣。不過要注意，最好先在小範圍測試，確保不會導致變色或脫皮。
爽膚水隱藏用法9. 自製「香氛」
除了直接用在物品或身體，有些人還會將爽膚水倒進小瓶子，放在房間或辦公桌當作簡易香氛。淡淡的氣味能帶來舒緩效果，同時讓空氣略帶清新感。
爽膚水隱藏用法10. 化妝刷保養液
化妝刷如果清潔不徹底，很容易滋生細菌。將爽膚水倒入小碗中，將刷具浸泡幾分鐘，便能有效去除油脂和彩妝殘留，還能讓刷毛保持柔軟。雖然不及專業清潔劑，但可作為日常保養液使用。
爽膚水2025 Olive Young熱銷榜單推薦
Anua Heartleaf 77 Soothing Toner
5折優惠價：$213.64｜
原價：$427.9
主打舒緩與高效保濕，蘊含77%魚腥草萃取，特別適合敏感泛紅肌。輕拍即能補水鎮定，讓肌膚恢復清爽穩定狀態。
ROUND LAB 1025 Dokdo Toner
99折優惠價：$275.34｜
原價：$280.08
以獨島深層海洋水為基底，成分單純溫和，富含礦物質，有助穩定膚況與修復肌膚屏障，敏感膚質也能安心使用。
Torriden Dive In Hyaluronic Acid Toner
66折優惠價：$172.57｜
原價：$264.52
曾獲保濕產品首位的明星級爽膚水，含有低分子玻尿酸，深層補水效果極佳。連續三年榮獲韓國HWHAE美妝大賞，是乾燥肌必備首選。
Eqqualberry Swimming Pool Toner
7折優惠價：$185.17｜
原價：$264.52
低pH保濕爽膚水，內含八種玻尿酸與多種漿果萃取，能溫和去角質並滋養肌膚。不含酒精與防腐劑，適合敏感肌。
I’m From Rice Toner
81折優惠價：$207.26｜
原價：$256.74
採用高含量稻米萃取，雙層水油質地能同時補水與鎖水。改善暗沉、粗糙膚質，使用後膚感柔嫩水潤。
