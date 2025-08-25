拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
片場從不理女兒 李炳憲爆料孫藝真冷漠
[NOWnews今日新聞] 韓國全新驚悚電影《徵人啟弒》8月底即將上映，日前在電影發佈會中，孫藝真提到結婚生子對演媽媽的角色很有幫助，然而卻被李炳憲爆料她在片場很冷漠，都不理飾演兩人女兒的兒童演員崔昭律，此話一出讓孫藝真被韓國網友罵翻，認為她是一個虛偽的人。對此小演員的媽媽昨（24）日出面替孫藝真緩頰，表示孫藝真對演員非常親切。
孫藝真談劇中角色 坦言當媽媽有大幫助
電影《徵人啟弒》是孫藝真在結婚生子後，睽違7年回歸大銀幕的作品。她在電影中飾演一位積極守護家人的妻子「美莉」，孫藝真坦言當了媽媽對演出這個角色很有幫助，「跟小孩在一起時，我看起來非常自然，會下意識的想要對身邊人負責、溫暖，因為身為媽媽，讓我更容易沉浸在角色中。」
李炳憲爆料孫藝真行為 稱她在片場超冷漠
沒想到話一說出來李炳憲卻開始跟導演竊竊私語，讓孫藝真非常好奇兩人的談話內容，於是李炳憲開口了：「她在片場可是另一種模樣。」他解釋，飾演兩人女兒的小孩演員崔昭律在拍戲時，瘋狂對兩人提出問題，李秉憲都會耐心回答，而孫藝真則從來沒有回應過。
因為每次李炳憲都會回應對方，會讓開拍時情緒不夠到位，這樣的情況過了幾次之後，李秉憲請孫藝真幫忙回答一些問踢，沒想到她卻回應：「交給前輩負責吧，我要投入感情，不能回答。」讓李炳憲笑笑地說：「在片場看她那樣，我還以為她不喜歡小孩呢，現在聽到她這樣說，才知道原來她是喜歡小孩的。」
對此孫藝真解釋，因為那位小孩演員問題實在太多了，直到開拍前都還在發問，再加上自己台詞非常多，同時還要根據導演的指示做出調整，實在很難回應對方，碰巧李炳憲的台詞比較少，就讓對方幫忙應付小孩子的問題了。
孫藝真遭網友砲轟 指責她行為虛偽
雖然發佈會現場是開心閒聊的氣氛，不過孫藝真的發言卻在網上引起軒然大波，不少網友指責孫藝真的行為很虛偽，明明自己也是媽媽卻無視小孩的問題；也有部分網友認為李炳憲罵人不帶髒字，透過幽默的方式提出自己的不滿，實在太有修養。
不過許多網友也對孫藝真緩頰，認為兒童演員時常在社群曬出孫藝真送的禮物等，認為不能只用李炳憲發言就斷定孫藝真的人品，甚至對方是來工作，不是來當保母的。
面對爭議持續發酵，崔昭律的媽媽昨日透過社群回應，表示孫藝真對自家孩子非常的親切，還會準備連聖誕老人都拿不出的超限量版玩具作為禮物，「不說話只是片場的有趣插曲，孫藝真被誤會我們也覺得很委屈。」另外崔母也會到孫藝真的社群留言，表示「想念您」、「加油」等，證明雙方並沒有關係僵硬，其實感情非常好。
