片寄涼太這男人太狠了吧！ 結婚當爸還敢丟個人專輯？

大阪八尾市那個看EXILE一眼就上癮的少年

1994年出生在八尾市的片寄涼太，180公分、AB型血，14歲看完演唱會直接跟媽媽說「我要去參加試鏡」。

結果2010年VOCAL BATTLE AUDITION 2 雖然沒過關，但LDH看上他，2012年就正式塞進GENERATIONS主唱。

出道曲《BRAVE IT OUT》一放，粉絲直接喊「ヨセさん聲音是犯規級的」，從此手機鈴聲換不回來😂

演戲從路人甲直接跳到男主角

2014年《GTO》跑龍套還被老師罵，三年後《兄に愛されすぎて困ってます》直接當橘はるか，票房爆衝，少女心全碎在地上。

2019年《午前0時、キスしに来てよ》演那個半夜跑來敲門的國民王子，電影院尖叫聲蓋過音響。

2022年《運命警察》終於當上地上波男主角，穿警服那幾場戲我朋友直接截圖設桌布，說是「合法帥」🤣

今年直接丟個人專輯《Bouquet》把大家炸醒

8月6日《Bouquet》一出，裡面《Stay or Go》跟《朝日のように、夢を見て》直接讓人聽到哭。MV在石卷拍的，陽光、海浪、笑容，簡直自帶治癒濾鏡。

他說想寫「不管昨天多爛，明天還是會來」這種歌，聽完只想給他抱抱😭8月9日還飛去上海開FANCON，現場喊「你們就是我的太陽」，全場直接變燈海。

訪談超會講，句句戳心

モデルプレス問他人生變化，他笑說：「以前共演前輩偷偷鼓勵我，現在終於敢自己往前衝了。」

eal Sound問專輯他回：「現在的我大概一半是GENERATIONS，一半是片寄涼太，剛好31歲五五開。」還自嘲「生日一過，藝術家那邊就多一歲」，粉絲直接笑噴。

廣告、節目、美術館大使全包

今年當上ジョニーウォーカー大使，在北海道開冰雪酒吧，IG一po雪地照，留言區直接變約酒現場。消防廳請他拍消防團廣告，制服一穿網友崩潰：「我家失火也請ヨセさん來救！」

YouTube《MEET YOUR ART》跑藝術家工作室，聊得比專業主持人還深，粉絲：「這男人到底什麼不會？」

IG 119萬粉，每天都在發糖

最近po《Bouquet》幕後花絮，讚爆；偶爾丟張家庭日常，寵物都入鏡，留言「ヨセパパ好溫柔」。

X官方帳號11月26日放他去《ジェ猫 CAFE》吃蛋包飯簽名的照片，粉絲直接喊「我也想被他畫愛心」。

12月22日要在BLUE NOTE PLACE開首場個人聖誕演唱會，票一開賣FC直接當機，現在二手價已經翻三倍了。

粉絲留言精選，根本笑到岔氣

「Bouquet聽完直接設成起床鈴聲，現在每天都被ヨセさん叫起床」「上海那場我飛過去，聽到他喊MY SUN直接當場哭倒」

「運命警察重溫第十次，警服ヨセ我可以舔屏一輩子」「聖誕演唱會票搶不到的舉手，我現在只剩眼淚」「IG那張跟土屋太鳳的背影合照，我放大十倍看還是甜到蛀牙」

必存的神級作品

《兄に愛されすぎて困ってます》－姐控天花板

《午前0時、キスしに来てよ》－國民王子本王

《きみと、波にのれたら》－聲優初體驗

《運命警察》－警服封神

《Bouquet》－2025最治癒專輯

《Xmas Bouquet》－聖誕必聽現場

Japhub小編有話說

片寄涼太這傢伙根本把「多才多藝」四個字寫在臉上，唱歌帥、演戲帥、當爸也帥，連寫歌都能寫到讓人想談戀愛。

31歲還能丟出《Bouquet》這種神專輯，接著馬上開個人演唱會，誰說偶像團體成員不能單飛？他直接給你看什麼叫雙開花。

大阪男孩，繼續用你的聲音把我們的心偷走吧，我們甘願被綁架一輩子～