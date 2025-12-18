片山萌美轉型女優背後內幕？ 從選美冠軍到Netflix女優！

她怎麼從大學生直接變選美冠軍的？

片山萌美，1990年10月1日生的東京人，今年正好35歲。身高170公分，三圍大概92-59-87，高挑身材腰細腿長，站那兒就超有氣場。😌

大學在麗澤大學讀經濟，19歲逛街時被星探盯上，2012年直接拿ミス日本ネイチャー冠軍，簽進ウイント事務所正式出道。

一開始玩グラビア，2014年在週刊プレイボーイ登場就紅了，後來戲約越来越多，從NHK大河《いだてん》到是枝裕和的《万引き家族》，慢慢轉成女優，轉型超順利！😂

氣質優雅，笑容卻讓人覺得好親近

片山萌美最吸引人的，就是那種溫柔又帶點距離感的氣場吧！五官乾淨俐落，笑起來眼睛微微彎，超有大和撫子的味道。😊

感覺人很認真低調，分享東西時總是實在，讓你覺得她不只美，還有深度。

她社群發得挺有品味，X @neichiamo 快60萬粉，常貼散步日常或工作花絮；Instagram @moet_mi 也有16萬，美照混著旅行照，滑起來超舒服～👍

寫真玩了10年，還在丟高質感作品

出道十年，片山萌美完全沒停下來！2024年10月在週プレ出數字寫真集《街に生きる》，都市風性感超有故事感，直接賣超好。😳

之前自己操刀的《M》限量1990本搶光光，還加了影片特典。

她照片集一大堆，像《Rashin 裸芯》、《人魚》都超經典，2025年雖然戲多，但偶爾回歸グラビア，粉絲每次都尖叫「又來福利了」！🤭

演戲越來越忙，Netflix跟日劇都看到她

片山萌美的女優路越走越開！2024年Netflix《シティーハンター》和《地面師たち》都有她，

2025年還有《25時、赤坂で Season2》、《アリスさんちの囲炉裏端》、《やぶさかではございません》等日劇，角色變化超大。

之前電影像《銃》、《ヴィレッジ》也演得很好，證明她不只靠外型，演技真的有料，轉型成功到讓人服氣！

網友看到她都忍不住讚，話題停不下來

片山萌美的社群討論一直很熱，尤其X和Instagram上到處是她的長腿照或劇照，大家留言常喊「腿長到不科學」「35歲還這麼優雅」「新寫真美翻」。

粉絲超愛看她從選美到女優的成長，覺得特別勵志。😄 年紀越大，熱度反而越穩，魅力完全沒掉！

私底下其實是個超文青的女孩

鏡頭前專業優雅，但私下的片山萌美低調得很。喜歡看書、看電影，偶爾分享散步或旅行，感覺日子過得慢條斯理又豐富。這種文靜的個性，才讓她看起來這麼耐看吧。

Japhub小編有話說

片山萌美這姐姐，從選美冠軍到女優，用高挑身材跟認真態度穩穩吸粉，那種優雅又帶點性感的感覺，真的超特別。

2025年戲約滿滿，如果你還沒追，趕緊從她的社群或Netflix作品入手，保證會被她的氣質迷上喔～😉 這種長腿文青美女，實在太少見了呢！