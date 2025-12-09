Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

利東酒家點心片皮鴨放題買一送二！人均僅$66歎原隻鮑魚佛跳牆灌湯餃/榨菜腩片飯/懷舊糖沙翁

利東酒家推出午市堂食限定120分鐘懷舊點心片皮鴨放題，以招牌片皮鴨做主角，配搭超過30款點心，當中更不乏經典懷舊美食，如芋頭燒腩卷、榨菜腩片飯、馬拉糕、沙翁等，重溫老港風情！放題更聯乘KKday帶來買一送二（買一位成人送一位成人加一位小童）快閃優惠，人均只需$66，每位更可獲贈原隻鮑魚佛跳牆灌湯餃一盅！

片皮鴨放題 送原隻鮑魚佛跳牆灌湯餃

放題的主角當然是久負盛名的北京名物片皮鴨片皮鴨製作工序極為繁複，從選鴨、上皮到燒烤的每一個環節都十分講究，片皮需要的刀工亦顯功力，再搭配薄餅、甜麵醬與青瓜蔥段，經典吃法深受美食愛好者的喜愛！今次放題人均僅需$66即可瘋狂任食，性價比超高，而且，每位食客均可獲贈原隻鮑魚佛跳牆灌湯餃一盅，珍鮮食材熬製的濃郁湯汁，配上鮑魚的彈牙口感，為整場粵式盛宴增添了一層驚喜滋味！

120分鐘片皮鴨放題

經典點心陣容 30+款美食復刻古早風味

點心放題有超過30款美食任點任食，經典點心當然應有盡有，水晶鮮蝦餃、山竹牛肉球、潮州粉果等當然不能缺席，就連現今難覓的古早美食都完美復刻，豬肚燒賣、咖哩蒸土魷都有，芋頭燒腩卷將粉糯芋頭與鹹香燒腩融於一體，南乳炆豬手軟爛入味膠質滿滿，榨菜腩片飯、臘味糯米飯等亦還原舊日風味，另有蜂巢炸芋角、酥炸芋絲春卷、沙律明蝦角等酥脆鹹食特香口美點！

鳳爪排骨飯

懷舊甜點 重拾童年飲茶的小浪漫

小時候去酒樓一定要點的甜點，這裏統統都有，有種回到童年時的小浪漫。懷舊馬拉糕鬆軟彈潤、甜香濃郁，老港童年最愛的懷舊糖沙翁外脆內軟，滿口糖粉的快樂令人懷念；更有蛋散、香麻流沙包等經典甜食，為這場粵式點心盛宴帶來溫馨收尾！

懷舊糖沙翁

【買一送二】午市堂食120分鐘懷舊點心片皮鴨放題（供應時間：上午11:30-15:30）

優惠價：$198/3位｜ 原價：$504/3位

買一送二：送一位成人＋一位小童

$198/組包含3位（1.3米以下、3歲或以下免收費）

供應時間：上午11:30-15:30（最後截單時間為下午15:00）

每位敬送原隻鮑魚佛跳牆灌湯餃（一盅）

包自助吧美食

另收原價加一及每位茶芥$15

蜂巢炸芋角

豬肚燒賣

芋頭燒腩卷

利東酒家

地址：油塘崇信街8號鯉灣天下地下5-6號舖(地圖)

