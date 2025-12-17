Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

龍蝦、烤鴨、蠔餐突發36折！羲和雅苑90分鐘放題 人均$98起歎70萬銷量烤鴨、獨創「三盤肉+八寶盒吃法」配粵式點心放題

主打精緻京菜的羲和雅苑，於東涌、尖沙咀兩間分店同步推出超值放題優惠！店內鎮店之寶為年銷70萬套的招牌片皮鴨，其獨創「三盤肉+八寶盒」吃法極具特色，堪稱必試之選。首推烤鴨龍蝦蠔放題，低至36折，人均$268起，任食包括薑蔥炒蠔、酥炸蠔、砵酒焗蠔三款蠔料理，另送金湯燴海皇或松露海皇羹；另一款粵式點心放題，低至4折，人均$98起，包括蟹籽燒賣、晶瑩蝦餃等經典點心，更可無限續添招牌片皮鴨！

90分鐘限時片皮鴨+蠔放題 歎金湯燴海皇/松露海皇羹

這場放題盛宴內容豐盛，主角當然是片皮鴨！這款號稱「會跳舞的烤鴨」的招牌菜式，蘊含滿滿的匠心，選用地道北京鴨，以天然穀物飼養，經50分鐘精細烤製去除多餘油脂，僅取88片精華鴨肉，確保皮脆肉嫩；另創新「三盤肉+八寶盒」吃法別具巧思：鴨胸脆皮蘸跳跳糖，舌尖感受顆粒跳動的趣味；鴨胸嫩肉配秘制芥末醬，鮮香中帶輕微刺激；鴨腿肉搭配旋轉八寶盒，帶來視覺與味覺的雙重享受。套餐前菜有手拍青瓜的脆爽與酸汁黑白耳的鮮酸，輕易喚醒味蕾，任食環節，更有三重蠔料理輪番登場：薑蔥炒蠔鮮香入味、酥炸蠔外酥裏嫩、砵酒焗蠔酒香醇厚！

放題優惠中的湯品有不同款式，按分店供應，尖沙咀分店提供金湯燴海皇，東涌分店則有松露海皇羹；主菜包含每位半隻上湯焗龍蝦及宮保雞丁，主食配兩隻皮薄餡足的京式小籠包。最後以醇厚酸甜的手工奶皮子酸奶搭配冰爽汽水收尾，解膩又暢快。

【36折優惠】90分鐘限時片皮鴨、蠔放題-東涌店限定

特價：$268起/位｜ 原價：$720起/位

公眾假期除外

套餐另收取茶位費每位$12（東涌分店）

正價加一服務費

入座時間：18:00/20:00

【36折優惠】90分鐘限時片皮鴨、蠔放題-尖沙咀店限定

特價：$298起/位｜ 原價：$770起/位

公眾假期除外

套餐另收取茶位費每位$20（尖沙咀分店）

正價加一服務費

入座時間：12:00/14:00/18:00/20:00

片皮鴨放題

羲和雅苑東涌、尖沙咀兩間分店推出90分鐘限時任食點心、片鴨放題！兩間分店的放題套餐各具特色，卻同樣以無限任食的馳名羲和烤鴨作為亮點。東涌店的點心陣容極為豐盛，涵蓋蟹籽燒賣、晶瑩蝦餃、鮮蝦菜苗餃等經典鮮味點心，亦有薑蔥牛柏葉、醬皇蒸鳳爪等惹味鹹點，搭配甘筍流沙包、懷舊麻蓉包等甜點，甜鹹皆宜。前菜供應三色雲耳、手拍青瓜等清爽菜式，主食則有乾炒肥牛河、鴨湯小米粥等選擇，最後以紅豆糕、陳皮紅豆沙等傳統甜品收尾，滋味層次豐富。

尖沙咀店的套餐同樣誠意滿滿，包括乾蒸牛肉、紫薯煎堆、蒜香蝦春卷等特色美饌，搭配酸汁黑白耳、田園沙律等開胃前菜，主食供應鴨肉濃湯泡飯、乾燒伊麵等飽肚之選，甜品則帶來椰香紫米露、盆栽芒果布丁等創新甜點，滿足不同食客的口味偏好。90分鐘內盡情品嚐多款點心、主食與甜品，更能無限續添招牌羲和烤鴨！

【4折優惠】90分鐘任食點心、片皮鴨放題 - 東涌店限定

特價：$98/位｜ 原價：$228/位

公眾假期除外

套餐另收取茶位費每位$12（東涌分店）

正價加一服務費

入座時間：12:00/14:00

【49折優惠】90分鐘任食點心、片皮鴨放題 - 尖沙咀店限定

特價：$168/位｜ 原價：$328/位

公眾假期除外

套餐另收取茶位費每位$$20（尖沙咀分店）

正價加一服務費

入座時間：12:00/14:00

粵式點心放題

羲和雅苑

地址：

尖沙咀廣東道 3-27 號海港城海運大廈 2 樓 OTE203 號舖 (地圖)

東涌達東路 20 號東薈城名店倉 4 樓 417 號舖 (地圖)

