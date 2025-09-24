「牙寶」Fuggler x 飛天小女警爆紅！醜萌界大紅人，愈搞怪愈惹人收藏

近期爆紅的Fuggler放克牙寶宣布與飛天小女警合作，毛絨身軀配上擬真人類牙齒，露齒一笑又嚇人又好笑，配上花花、泡泡、毛毛的配色與元素，獵奇可愛感直接拉滿。

Fuggler本尊來自英國，名字取自「Funny Ugly Monster」，最早由藝術家把假牙縫進泰迪熊而走紅，2018年由Spin Master取得版權商業化，之後不斷推不同尺寸與系列，越醜越紅。

（Fuggler圖片）

（飛天小女警圖片）

這波聯名主打情懷＋獵奇的雙重擊中：如果童年是飛天小女警、現在迷上醜萌玩物，這系列幾乎無法抗拒；入手建議從標誌角色款先收，之後再補齊特別色或大型號，保證越看越上癮。

（Threads圖片）

（Threads圖片）

（Threads圖片）

（Threads圖片）

