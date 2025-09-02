牙科生開展一年實習安排 先接受為期兩星期入職培訓

【on.cc東網專訊】首批75名應屆本地牙科畢業生加入衞生署，展開為期12個月實習。衞生署牙科顧問醫生李筱雯今早(2日)在電台節目表示，實習計劃由昨日(1日)開始，署方會提供為期兩周的入職培訓，讓畢業生了解本港公共牙科服務的各大範疇。

入職培訓包括感染控制、職安健知識、病人溝通及不同臨床工具和技巧需要等。畢業生之後會在衞生署、醫管局及菲臘牙科醫院輪轉及觀察牙醫工作，亦包括在資深牙醫的督導下提供牙科服務。

李筱雯又指，畢業生實習期內可在真實場景工作，接觸不同年齡及種類的病人，為期1年的牙科實習計劃，目的是讓畢業生有系統地於短時間內涉獵不同的牙醫執業工作範疇，讓他們日後執業時有更加紮實的經驗。

實習牙科醫生主要工作範疇包括牙科全科服務、緊急牙科服務、醫院牙科服務(如口腔頜面外科專科服務)；學童牙科保健服務；及社區特殊牙科服務(如專為弱勢社群提供的牙科服務)。順利完成實習期後，可獲頒授經驗證明書，以作正式註冊。

