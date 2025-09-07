周一鳴證實警員周四返港、已交辭職信
牛仔褲穿搭貼士！7個時裝人都懂牛仔褲襯法！怎樣穿一星期牛仔褲都不會悶？
深藍牛仔褲配什麼上衣？ 面試為什麼不能穿牛仔褲？ 牛仔褲要搭什麼上衣？2025年流行什麼牛仔褲？牛仔褲會越著越鬆嗎？牛仔褲穿什麼鞋子？牛仔褲搭配什麼衣服？牛仔褲穿搭女生夏天怎樣穿？2025流行寬褲嗎？深藍牛仔褲配什麼上衣？牛仔寬褲要配什麼上衣？牛仔褲跟白恤衫一樣，永遠不嫌多。不同的洗水效果、深淺度以及闊窄剪裁等等，每一款都可以配搭出不同風格的時尚造型。厚薄適中的牛仔褲一年四季都適合，加上百搭易襯的優點，即使天天穿著牛仔褲也不會悶！立即看以下7個時裝人都懂的牛仔褲襯法靈感。
牛仔褲穿搭Monday : Double denim
在眾多牛仔褲穿搭之中，最易駕馭也最受歡迎的必定是double denim! 無論配搭牛仔褸還是牛仔恤衫，將兩件牛仔單品配搭在一起就是簡單又好看。想advance一點的話，可以內襯一件小企領上衣或是外襯多一件外套，保暖之餘，又可以做出層次感。
牛仔褲推薦 : Miu Miu Denim five-pocket jeans
高腰經典剪裁的Miu Miu牛仔褲，結合時尚與多功能性，搭配對比色車線與毛邊下擺，經洗水處理與燙褶設計，繡有品牌標誌，完美展現低調奢華。有助修飾身形，顯瘦顯高。
HKD$93,500.00
牛仔褲穿搭Tuesday : T恤 X 牛仔褲
白T恤與牛仔褲絕對是不敗組合，在挑選牛仔褲時，以淺色牛仔褲為佳，能予人清爽輕盈之感。
牛仔褲推薦 : Miu Miiu Denim and poplin five-pocket jeans
融入90年代復古風Miu Miu石洗牛仔褲，結合毛邊細節與矢車菊藍色拼接，採用洗水處理，中腰設計，配有鈕扣開合、對比色車線燙褶與繡花標誌。適合春夏穿搭，搭配簡約上衣與高跟鞋，顯瘦顯高，展現韓系低調時尚。
HKD$10,300.00
外套之下改穿背心或是外襯一件針織冷背心，在穿脫前後帶來截然不同的效果。
牛仔褲穿搭Wednesday : 性感黑色打扮
不少女生喜愛以全黑色打扮示人，一來可顯瘦，二來型格帥氣。在春夏交替的季節，不妨以一件黑色開胸針織上衣配搭修身或直腳牛仔褲，把領口位拉開成露肩上衣，露出性感而纖細的鎖骨，為型格造型加入性感魅力。
牛仔褲推薦 : FRAME The Twisted paneled high-rise straight-leg jeans
高腰設計的 「The Twisted」牛仔褲以非彈性丹寧布料拼接，貼合腿部曲線。拉長身形比例，微裁剪褲長適合搭配芭蕾平底鞋或樂福鞋，也能展現優雅休閒風。
HKD$2,334.00
牛仔褲穿搭Thursday : 時尚藍領
提到牛仔褲，又怎能不提工人褲？別以為一件過的工人褲就等於平平無奇，轉季日子內襯一件貼身薄線衫，然後刻意地只扣起一邊吊帶，營造率性隨意的感覺，到了夏天大膽將上衣換成sports bra或tube top，大大提高性感度！
牛仔褲推薦 : LOEWE Anagram Baggy appliquéd high-rise wide-leg jeans
高腰寬腿設計的寬鬆剪裁的Loewe牛仔褲充滿精緻細節，飾有品牌標誌皮革貼片及膝蓋處雷射切割「Anagram」圖案，增添。穿著確褲長約至腳踝，有助拉長視覺比例。
HKD$10,400.00
此外，連身牛仔褲也是春夏季的好選擇，挑選配合季節的淺色調，並因應個人需要增添外套或內襯T恤或長袖衫，jumpsuit也可以靈活多變。
牛仔褲推薦 : BOTTEGA VENETA Low-rise slim boyfriend jeans
修身男友風的淺藍色丹寧布料Bottega Veneta牛仔褲以，低腰設計令褲型更寬鬆輪廓。穿著時可把上衣內塞，展現品牌標誌性intrecciato編織皮革，突出腰線同顯瘦顯高。
HKD$7,600.00
牛仔褲穿搭Friday : 剛柔並重軍事風格
因著軍事風的興起，寬闊剪裁的Cargo pants再度流行。而這款剛陽味十足的褲款，其實也可以像時裝紅人Chriselle Lim這樣，上身配搭一件造工精細、女人味十足的外套，並以高跟鞋作點綴，造出剛柔並重的時尚打扮。
牛仔褲穿搭Saturday : 白色層次造型
相比起黑色牛仔褲，普遍女生對白色牛仔褲都有所忌諱，最大原因是白色牛仔褲會顯肥，版型不好更會令下半身線條肥腫難分。然而，春夏季節穿白色牛仔褲不單有助散熱(至少不會吸熱)，更可以配搭出清新搶眼的造型。擔心臀部線條的話，可參考這時尚女生利用長上衣修飾下半身，又或者把領巾或格仔恤衫綁在腰間做出相類似效果。
牛仔褲推薦 : MOTHER The Patch Pocket Undercover Sneak high-rise wide-leg jeans
帶有濃厚70年代復古風的 MOTHER「Undercover Sneak」牛仔褲，前貼袋與寬鬆褲腿設計增添特色。微彈性丹寧面料，柔軟舒適，高腰剪裁建議搭配內塞T恤，強調腰線，顯瘦顯高。
牛仔褲推薦 : Bottega Veneta Intrecciato suede-trimmed mid-rise straight-leg jeans
中腰設計的 Bottega Veneta牛仔褲採用品牌標誌性intrecciato編織麂皮裝飾，靛藍丹寧布料剪裁成直筒褲型，褲腳翻邊設計，對比色車線增添細節。穿搭時不妨搭配內塞T恤，突出腰線，顯瘦顯高。
HKD$8,500.00
牛仔褲穿搭Sunday : 針織外套 X 牛仔短褲
帶點份量的針織外套是轉季時節最常穿的單品之一，用它來配搭牛仔褲可穿出慵懶時尚感。想多一點變化，可考慮配搭長度及膝的牛仔短褲，再以長靴作配襯，建議挑選貼身剪裁的牛仔褲，這可令雙腳看起更加纖瘦。
應付乍暖還寒的天氣，層次穿搭就可大派用場。這時候，可選擇上身穿著一件保暖的薄線衫，下身就簡單穿上牛仔褲作配搭。而外套可選薄外套、長身恤衫甚至日系風格的連身長裙，整個造型簡約得來又有豐富層次。
推薦閱讀:
➤ Sabrina Carpenter新歌《Manchild》空降Billboard冠軍創事業高峰！微胖甜心、身高152cm美式辣妹風IG穿搭
➤ New Balance 2002R女生最強穿搭指南！元祖灰讓鞋迷鞋迷讚不絕口？
Follow us on:
Facebook: elleOnlineHK
Instagram: @ellehongkong
YouTube: ELLETVHK
其他人也在看
73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組
現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！
美國總統川普對中國吸引印度與俄羅斯表示不滿，印度總理莫迪與俄羅斯總統普丁在中國峰會合影引關注。川普強調美印特殊關係，並計畫與普丁討論俄烏局勢。鉅亨網 ・ 19 小時前
日本爆紅「30秒逆深蹲」不傷膝極速瘦身法，瘦得比深蹲還快？上班族救星沒時間也能輕鬆瘦
上班坐足8小時，放工後只想攤在沙發上？許多人因長時間坐著或無法抽出運動時間而苦惱，體重悄悄上升，身體也漸漸失去活力。傳統的深蹲雖然能有效鍛鍊下半身，但對膝蓋和腰部的壓力卻讓不少人卻步。近年在日本爆紅的「逆深蹲」據說每日只需30秒就能讓全身動起來，還不會傷到膝蓋和腰部，比傳統深蹲更溫和有效。這個由日本骨科權威吉原潔醫師研發的簡易健身法，專為忙碌又缺乏運動的現代人而設，簡單一個動作即輕鬆甩掉脂肪！Yahoo Style HK ・ 1 天前
紐約時報：特朗普自以為關稅有效 在貿易上引領 結果卻「無人跟隨」
《紐約時報》指出，特朗普推行高關稅政策意圖重塑全球貿易秩序，但各國未跟隨美國加稅，反而加強非美貿易合作。耶魯大學分析顯示，美國消費者將承擔主要成本，製造業受影響，全球貿易秩序面臨挑戰。鉅亨網 ・ 16 小時前
新「超購王」大行科工勢一股難求 中籤者如中六合彩？｜財經熱話
生產摺疊單車品牌Dahon的大行科工(2543)公開發售反應熱烈，孖展認購金額高達約2,622億港元，超購倍數達6,688倍，一舉突破2018年毛記葵涌(1716)所創下的6,288倍紀錄，成為港股史上新一代「超購王」。可以預期，在如此熱烈的認購情況下，一般散戶在下周一(8日)正式公布配發結果時，極可能面臨「一股難求」的局面。am730 ・ 1 天前
MIRROR演唱會│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 27 分鐘前
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
譚小環移民加國開食肆 近照暴瘦惹網民憂其身體狀況
1994年港姐冠軍譚小環，淡出娛樂圈後進軍飲食業，與老公蔡強榮開設小食店「渣哥一九九六」，近年佢哋兩公婆結束香港嘅生意，並移民加拿大，喺今年1月喺多倫多重操舊業，開設「小環茶座」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
業績勁升股價反跌 蜜雪冰城緣何遭冷待？
分析師稱，隨著外賣平台承諾縮減折扣與代金券力度，這家新式茶飲龍頭企業的營收及利潤雙增態勢恐難以為繼。The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 12 小時前
港姐季軍袁文靜香閨曝光 2萬蚊租兩房單位嫌一房太細 爆港姐14位佳麗全部辭工備戰
今屆港姐賽果有不少出人意表之處，賽前未受太多注意嘅袁文靜，以一口唔鹹唔淡廣東話表現rap，問答環節又樂意配合黐大粒癦，有趣表現同性格深得評判欣賞Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
爆一爆｜「呃食男」帶挈 直擊當旺文華廳（Louise）
香港高級食肆沉寂之時，多得「呃食男」懷疑騙女網友在中環文華酒店內的文華廳，食咗餐$8萬蚊飯局，為香港唔少飲食男女帶來歡樂、花生散落一地。食家們都生猛起來，不再是黐黐呆呆坐埋一枱了。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
Loro Piana手袋為何是「Old Money」新寵？媲美Hermès Birkin的低調奢華，拿上手就是貴氣
Loro Piana手袋爆紅，成為Old Money老錢風寵兒！近年Quiet Luxury興起，令許多走靜奢路線的品牌大受歡迎，當中Loro Piana就被受追捧的品牌之一。為大家盤點Loro Piana 2025年大熱手袋Top 6，不少款式更被指能媲美Hermès，為穿搭添上別緻的低調貴氣！Yahoo Style HK ・ 1 天前
工商鋪點評｜聖安娜賣兩餸飯的啟示：市場創新求變｜江靜明
近日聖安娜餅屋在太子新店推出韓式兩餸飯，原價$68、開張優惠$50，附湯兼設堂食，引起市場熱議。從西餅蛋糕到兩...BossMind ・ 23 小時前
阿Sa陳偉霆昔日愛巢租出！跑馬地慧莉苑頂層複式戶月租6萬
租務市場暢旺，藝人「阿Sa」蔡卓妍與舊愛陳偉霆的昔日「愛巢」跑馬地慧莉苑頂層複式戶，新近以每月6萬元連車位租出，較2年前舊租金貴4,000元，升幅約7.1%。據了解，該單位屬屋苑面積最大單位之一，實用面積達1,184平方呎，屬3房連工人房間隔，另設私人天台，享馬場景，原先連車位叫租每月6.2萬元，剛減至6萬元租出，呎租50.7元，料為屋苑近3年新高。上址曾為蔡卓妍與前男友陳偉霆的愛巢，二人分手後，蔡卓妍把單位改作出租，並於2023年6月以每月5.6萬元連一個車位租出。換言之，最新租金較2年多前上升4,000元或7.1%。翻查資料，該單位連車位由蔡卓妍及其母親馮月茹聯名持，於2010年斥1,972萬元購入，造價至今仍屬全屋苑最貴，今次租出可享約3.6厘回報。目前該單位連車位的銀行估價已升至2,389萬元，較買入價高417萬元或21.1%。有指蔡卓妍名下擁至少5個物業，包括紅山半島、海濱南岸、慧莉苑、玫林別墅等，全權交由阿Sa媽媽管理，單是收租就月入20萬，身家過億的她更有圈中小富婆之稱！名人物業：陳慧琳父4380萬沽大坑豪園四房戶 長揸三十年勁賺3380萬！佳寶太子女連沽海日灣2伙 套現28Hse.com ・ 1 天前
張致恒踏實做搬運工現轉機 與妻兒一家團聚 新屋環境曝光
近年多次因欠租而被逼遷的Boy'z成員前英皇歌手張致恒（Steven），早前又再被業主趕走，而太太區燕雯（雯雯）更曾與4名兒子入住庇護中心...Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
大行科工祖師爺Brompton 一年只賺4,602英鎊！
中國摺疊單車Dahon生產商大行科工招股，超購倍數6,688倍，成新一代超購王。Dahon摺疊單車的設計，望落很容易會想起英國摺疊單車老祖宗Brompton。原來Brompton經營正陷入困境，一年利潤竟然唔夠買一架自家出品單車。Yahoo 地產 ・ 23 小時前
阿拉斯加帝王蟹盛宴$415起！Hotel ICON全新自助餐88折 豪食火焰西班牙海鮮法國蜘蛛蟹黃飯、即燒阿拉斯加蟹腳
喜歡海鮮自助餐的朋友注意了！因為唯港薈酒店Hotel ICON突發推出超高質「阿拉斯加帝王環球蟹宴」自助餐優惠，只要輸入優惠碼【KKDAWARD88】就可享受自助餐88折優惠，自助午餐人均低至$415起，嘆火焰西班牙海鮮法國蜘蛛蟹黃飯、蟹肉燉蛋、各式刺身/壽司、一系列冰鎮海鮮，另外自助晚餐人均只需$811起，即可任食香煎鴨肝、即燒阿拉斯加蟹腳、香炒加勒比海野生龍蝦！9月4日中午十二點上KKday入手優惠，豪邁食法國蜘蛛蟹、本地藍花蟹、阿拉斯加帝王蟹，吃過夠本！Yahoo Food ・ 1 天前
馬斯克獲Tesla萬億美元薪酬方案 美企史上最巨
特斯拉公司為執行長馬斯克提出了一項新的薪酬協議，潛在價值可能高達約1萬億美元，這在美國企業史上堪稱史無前例的巨額薪酬方案。 這項備受期待的提議旨在激勵馬斯克未來多年繼續領導特斯拉，設定了一系列雄心勃勃的考核指標，馬斯克必須達到這些目標才能獲得全額薪酬，包括拓展特斯拉自動駕駛出租車業務，並將公司市值從目前的約1萬億美元提升至至少8.5萬億美元。該計畫為期十年。Bloomberg ・ 1 天前
黃澤鋒女兒小黃妃升呢小學生 校服造型超可愛 網民: 笑起來似足爸爸
58歲黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，2019年以52歲高齡下女兒黃熙恩（小黃妃），今年5月宣布透過人工受孕懷上第二胎，預產期將喺9月。小黃妃除咗升呢做家姐，日前亦已升上小一。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蕭正楠貼父子照半歲囝囝對鏡頭賣萌 蕭哈哈眼仔碌碌小手抱住爸爸大手
蕭正楠與黃翠如婚後育有一名兒子蕭哈哈，正要外出工作的蕭正楠貼出父子合照，又笑謂叫蕭哈哈要照顧好媽媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前