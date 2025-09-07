牛仔褲穿搭貼士！7個時裝人都懂牛仔褲襯法！怎樣穿一星期牛仔褲都不會悶？

▲ ELLE.com.hk

深藍牛仔褲配什麼上衣？ 面試為什麼不能穿牛仔褲？ 牛仔褲要搭什麼上衣？2025年流行什麼牛仔褲？牛仔褲會越著越鬆嗎？牛仔褲穿什麼鞋子？牛仔褲搭配什麼衣服？牛仔褲穿搭女生夏天怎樣穿？2025流行寬褲嗎？深藍牛仔褲配什麼上衣？牛仔寬褲要配什麼上衣？牛仔褲跟白恤衫一樣，永遠不嫌多。不同的洗水效果、深淺度以及闊窄剪裁等等，每一款都可以配搭出不同風格的時尚造型。厚薄適中的牛仔褲一年四季都適合，加上百搭易襯的優點，即使天天穿著牛仔褲也不會悶！立即看以下7個時裝人都懂的牛仔褲襯法靈感。

牛仔褲穿搭Monday : Double denim

在眾多牛仔褲穿搭之中，最易駕馭也最受歡迎的必定是double denim! 無論配搭牛仔褸還是牛仔恤衫，將兩件牛仔單品配搭在一起就是簡單又好看。想advance一點的話，可以內襯一件小企領上衣或是外襯多一件外套，保暖之餘，又可以做出層次感。

牛仔褲推薦 : Miu Miu Denim five-pocket jeans

高腰經典剪裁的Miu Miu牛仔褲，結合時尚與多功能性，搭配對比色車線與毛邊下擺，經洗水處理與燙褶設計，繡有品牌標誌，完美展現低調奢華。有助修飾身形，顯瘦顯高。

HKD$93,500.00

牛仔褲穿搭Tuesday : T恤 X 牛仔褲

白T恤與牛仔褲絕對是不敗組合，在挑選牛仔褲時，以淺色牛仔褲為佳，能予人清爽輕盈之感。

牛仔褲推薦 : Miu Miiu Denim and poplin five-pocket jeans

融入90年代復古風Miu Miu石洗牛仔褲，結合毛邊細節與矢車菊藍色拼接，採用洗水處理，中腰設計，配有鈕扣開合、對比色車線燙褶與繡花標誌。適合春夏穿搭，搭配簡約上衣與高跟鞋，顯瘦顯高，展現韓系低調時尚。

HKD$10,300.00

外套之下改穿背心或是外襯一件針織冷背心，在穿脫前後帶來截然不同的效果。

牛仔褲穿搭Wednesday : 性感黑色打扮

不少女生喜愛以全黑色打扮示人，一來可顯瘦，二來型格帥氣。在春夏交替的季節，不妨以一件黑色開胸針織上衣配搭修身或直腳牛仔褲，把領口位拉開成露肩上衣，露出性感而纖細的鎖骨，為型格造型加入性感魅力。

牛仔褲推薦 : FRAME The Twisted paneled high-rise straight-leg jeans

高腰設計的 「The Twisted」牛仔褲以非彈性丹寧布料拼接，貼合腿部曲線。拉長身形比例，微裁剪褲長適合搭配芭蕾平底鞋或樂福鞋，也能展現優雅休閒風。

HKD$2,334.00

牛仔褲穿搭Thursday : 時尚藍領

提到牛仔褲，又怎能不提工人褲？別以為一件過的工人褲就等於平平無奇，轉季日子內襯一件貼身薄線衫，然後刻意地只扣起一邊吊帶，營造率性隨意的感覺，到了夏天大膽將上衣換成sports bra或tube top，大大提高性感度！

牛仔褲推薦 : LOEWE Anagram Baggy appliquéd high-rise wide-leg jeans

高腰寬腿設計的寬鬆剪裁的Loewe牛仔褲充滿精緻細節，飾有品牌標誌皮革貼片及膝蓋處雷射切割「Anagram」圖案，增添。穿著確褲長約至腳踝，有助拉長視覺比例。

HKD$10,400.00

此外，連身牛仔褲也是春夏季的好選擇，挑選配合季節的淺色調，並因應個人需要增添外套或內襯T恤或長袖衫，jumpsuit也可以靈活多變。

牛仔褲推薦 : BOTTEGA VENETA Low-rise slim boyfriend jeans

修身男友風的淺藍色丹寧布料Bottega Veneta牛仔褲以，低腰設計令褲型更寬鬆輪廓。穿著時可把上衣內塞，展現品牌標誌性intrecciato編織皮革，突出腰線同顯瘦顯高。

HKD$7,600.00

牛仔褲穿搭Friday : 剛柔並重軍事風格

因著軍事風的興起，寬闊剪裁的Cargo pants再度流行。而這款剛陽味十足的褲款，其實也可以像時裝紅人Chriselle Lim這樣，上身配搭一件造工精細、女人味十足的外套，並以高跟鞋作點綴，造出剛柔並重的時尚打扮。

牛仔褲穿搭Saturday : 白色層次造型

相比起黑色牛仔褲，普遍女生對白色牛仔褲都有所忌諱，最大原因是白色牛仔褲會顯肥，版型不好更會令下半身線條肥腫難分。然而，春夏季節穿白色牛仔褲不單有助散熱(至少不會吸熱)，更可以配搭出清新搶眼的造型。擔心臀部線條的話，可參考這時尚女生利用長上衣修飾下半身，又或者把領巾或格仔恤衫綁在腰間做出相類似效果。

牛仔褲推薦 : MOTHER The Patch Pocket Undercover Sneak high-rise wide-leg jeans

帶有濃厚70年代復古風的 MOTHER「Undercover Sneak」牛仔褲，前貼袋與寬鬆褲腿設計增添特色。微彈性丹寧面料，柔軟舒適，高腰剪裁建議搭配內塞T恤，強調腰線，顯瘦顯高。

牛仔褲推薦 : Bottega Veneta Intrecciato suede-trimmed mid-rise straight-leg jeans

中腰設計的 Bottega Veneta牛仔褲採用品牌標誌性intrecciato編織麂皮裝飾，靛藍丹寧布料剪裁成直筒褲型，褲腳翻邊設計，對比色車線增添細節。穿搭時不妨搭配內塞T恤，突出腰線，顯瘦顯高。

HKD$8,500.00

牛仔褲穿搭Sunday : 針織外套 X 牛仔短褲

帶點份量的針織外套是轉季時節最常穿的單品之一，用它來配搭牛仔褲可穿出慵懶時尚感。想多一點變化，可考慮配搭長度及膝的牛仔短褲，再以長靴作配襯，建議挑選貼身剪裁的牛仔褲，這可令雙腳看起更加纖瘦。

應付乍暖還寒的天氣，層次穿搭就可大派用場。這時候，可選擇上身穿著一件保暖的薄線衫，下身就簡單穿上牛仔褲作配搭。而外套可選薄外套、長身恤衫甚至日系風格的連身長裙，整個造型簡約得來又有豐富層次。

