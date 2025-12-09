5款丹寧神褲一次看！EDWIN、GU、UNIQLO…美腿秒升級，通勤、約會街頭都時髦百搭

聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
相信每個人的衣櫃裡，萬年不敗的丹寧褲、真的永不嫌多啊～百搭舒適的特性，讓人一買再買，而這次小編替大家挖出那些一穿上就驚呼、完美修飾腿型的神級牛仔褲，準備好迎接「神褲入坑指南」了嗎？
丹寧神褲推薦：EDWIN JERSEYS 360°全方位彈力中直筒褲、年度銷售王
EDWIN 2025年度亮點榜單、這條JERSEYS360°全方位彈力中直筒褲真的是牛仔褲界的「舒適怪物」，好穿到忘記自己是穿牛仔！中直筒版型完全不挑身材，通勤族、爸媽族、自由工作者都一致推爆，每年固定補貨、甚至一次買兩色就是它。修飾度滿分、舒適度破表，當然穩坐冠軍寶座～
丹寧神褲推薦：EDWIN RED LABEL 365溫控丹寧錐形褲，話題度爆棚
這款是「穿上試衣間就很難脫下來」的那種。RED LABEL 365 系列保有經典紅標版型，最迷人的是那自然到像天生的仿舊水洗色落，走起路來自帶美式復古氣場。每件褲子都用6–9 個寶特瓶回收製成，搭載冬暖夏涼溫控丹寧機能，環保＋好穿兩個願望一次滿足，難怪櫃姐私心最愛、消費者瘋狂回頭買！
丹寧神褲推薦：EDWIN怪彈力系列 超彈中直筒褲，高 CP 值入門神款
想入手EDWIN 卻不知道從哪開始？選這件準沒錯！怪彈力系列就是「價格親民但彈力狠到嚇人」的代表。超彈材質讓你彎腰、蹲下、奔跑都不受限，中直筒版型更是怎麼穿都順眼。最受 25–40 歲新客歡迎，百貨櫃位穩定熱賣，是第一次買 EDWIN 的完美起點。
丹寧神褲推薦：GU BARREL LEG錐形褲
GU全球熱銷破千萬件的神級單品「BARRELLEG錐形褲」，以獨特立體剪裁與流線輪廓，從臀部延伸至褲腳，打造飽滿卻俐落的圓弧線條，不挑身形、自然修飾比例，讓每個人都能輕鬆穿出兼具時尚感與舒適度的日常造型，難怪深受全球消費者一致推崇。
丹寧神褲推薦：許瑋甯同款UNIQLO「繭型牛仔褲」
爆賣到不行的UNIQLO「繭型牛仔褲」，連女神許瑋甯也愛穿，柔和弧線剪裁、最適合台灣人身形，穿上立刻感受修身美型的爆款神褲。更在台、日、韓等地掀起社群熱烈討論，當然要買啊！
2025跨年不撞衫攻略！4種派對場景穿搭超實用，舒適、優雅、搶眼一次到位
限時7天必逛！Rockfish Weatherwear快閃登台，爆紅瑪莉珍運動鞋全上架、還有韓妞最愛聯名款一次買齊
周杰倫深V大露精實胸肌、無預警丟喜訊，粉絲陷瘋狂！陳庭妮美背線條超仙、秒殺手機容量
撤辣引爆新香港人掃貨潮 一組內地資金三個月砸1.05億掃19伙
樓市全面撤辣後，內地及新香港人資金持續湧入本港樓市，尤其一手市場成為吸納焦點。最新資料顯示，一組內地背景、以公司名義入市的投資者，今年初已在黃大仙薈鳴大手承接10個單位，其後火力不減，近月再於多個新盤連環出擊，短短三個月已購入19個單位，涉資接近1.05億元；若連同撤辣後先前購入的多個物業計算，整體入市金額約達2.85億元，以掃貨數量計，屬目前市場最進取的一批投資者。閱讀更多：新香港人1.48億大手狂掃啟德26伙 DOUBLE COAST I、維港．雙鑽錄「一客十食」西貢傲瀧淪蝕讓之城 四房價崩慘蝕千萬！新香港人租轉買 2,100萬承接上述一組內地客上月將焦點轉移至啟德跑道區，斥資約5,448.6萬元購入啟德海灣10個一房單位，延續「掃細戶」策略。其中一個成交為2C座高層G室，實用面積306平方呎，成交價555.9萬元，折合實用呎價18,167元。土地註冊處資料顯示，是批啟德海灣單位均以「城木投資有限公司」名義承接，公司董事為李晗和魏來。兩人雖已持有香港身份證，但姓名均以普通話拼音登記，市場普遍相信他們屬內地來港定居的新香港人。事實上，「城木投資有限公司」在啟德海灣出手前，已於9月及128Hse.com ・ 6 小時前
冬季敏感肌必看5大「零成本」急救法！極速退紅、保濕抗敏全攻略 8款高人氣敏感肌精華低至25折
一到轉季，肌膚屏障便會變得脆弱，特別是本身就是敏感肌的人，乾燥、痕癢及敏感問題便會接踵而來。事實上，這是肌膚發出的「求救信號」，提醒你是時候穩定膚況，重整護膚流程。然而，「轉季護膚」並不是要你一夜之間改變護膚習慣，而是調整用量與次序，幫助肌膚慢慢適應環境變化。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
男生也能「低成本變帥」！3個最有效提升好感度方式：穩膚、好味道、會穿＝直接拉滿魅力值！
1.臉部乾淨穩定：精神感與整體質感的第一步多數男生的問題不是痘、不是黑，而是「膚況不穩」：泛紅、粗糙、乾到脫皮、熬夜暗沉……這些會讓整個人看起來疲累、精神不好。真正有效的變帥方式，是先把臉維持在乾淨、健康、沒負擔的狀態，讓五官線條自然變得更明顯、更俐落。Der28...styletc ・ 1 小時前
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 2 小時前
襪子代溝是什麼？Gen Z絕不會穿「船襪」一穿即秒暴露年齡！即看如何以長襪短襪分辨是否年輕
你有聽過「襪子代溝（Sockgate）」嗎？原來你穿的襪子長度已經在偷偷洩漏你的年齡秘密，甚至引發了世代之間的小小爭議，有一款襪子更被Z世代認為是「老土」代表。為什麼一件日常單品也能引發如此熱議？即看看你的襪子有沒有跟上時代吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
宣萱與表舅父蔡和平保護動物立場形鮮明對比 太太任平平曬數十件皮草珍藏 網民： 炫耀殘忍
視后宣萱（Jessica）熱愛動物，曾飼養超過10隻貓狗，早前宣萱於大埔宏福苑火災慘劇發生後，更主動伸出援手，為受災家庭提供寵物暫托服務，讓網民感動不已。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理
大埔宏福苑早前發生五級火，至今僅兩星期，受影響居民仍在重整生活之際，區內卻傳出有神秘買家四出尋盤，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，惹來前線代理批評，指其做法「極不道德」，形容是「喺居民傷口上灑鹽」。28Hse.com ・ 1 小時前
陳浩民踎街邊食麵 臉現皺紋真實容貌曝光 曾承認跟太太有做醫美
56歲藝人陳浩民年輕時唇紅齒白，曾是TVB一線小生，其中以《西遊記(貳)》的孫悟空、《天龍八部》的段譽及《封神榜》的哪吒最為經典。Yahoo 娛樂圈 ・ 39 分鐘前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 1 天前
朱孝天遭F4巡演除名！ 老婆心疼「他一個月狂減15公斤」：是真心想赴約
F4原訂12月在上海啟動合體巡演，未料活動尚未登場，成員朱孝天就被證實排除在外，四人重聚計畫正式破局。對此，朱孝天的妻子韓雯雯近日在直播中首度回應，語氣滿是不捨，坦言整件事讓她感到「非常揪心」。姊妹淘 ・ 3 小時前
被野放郊野公園牛牛突失蹤 附近村屋屋頂驚現疑似牛腳
【動物專訊】漁護署於11月19日將原本在西貢十四鄉居住的牛牛「羅蘭」、「六嬸」和「Mike」搬到西貢的郊野公園，有牛義工定期探望他們，但他們今日去探望牛牛時，卻發現Mike不見蹤影，更恐怖的是他們在一間村屋屋頂，竟發現兩隻切口齊整的疑似牛腳，令義工擔心Mike已經遇害。義工已經報警、漁護署及愛護動物協會，直言不應有任何非法屠宰牛隻的事件發生。 牛義工祁小姐表示，他們今日去探望該3隻牛牛時，發現3隻牛牛均不知所蹤，更驚見屋頂有兩隻疑似牛腳，後來義工找到羅蘭和六嬸，卻一直沒找到Mike，令他們擔心Mike已遇害。 義工已即時報漁護署、報警及愛護動物協會，祁小姐表示，從義工的經驗，那雙腳很明顯是牛腳，又指即使不是Mike遇害，都不能容許有人非法殺害及屠宰牛隻。 Mike、六嬸和羅蘭原本在十四鄉生活，後來被漁護署捕捉，並於11月19日送到郊野公園，義工們隨即向漁護署申請許可去探望牛牛們。 如有任何Mike或今次事件的線索，請與「原居牛在十四鄉」Facebook專頁（ https://www.facebook.com/profile.php?id=61578338054462 ）聯絡。 The香港動物報 ・ 18 小時前
王鶴棣帶隊返家鄉拍攝 意外揭黃曉明僅年輕王爸爸5歲
【on.cc東網專訊】內地男神王鶴棣日前偕黃曉明、黃子韜、劉耀文等回四川省樂山家鄉拍攝綜藝節目《宇宙閃爍請注意》，獲鄉親熱烈歡迎，坐在露天雙層巴士拍攝時，被頒贈寫上「滿載榮光歸故 樂山巨星四棣仔」的錦旗，相當威水。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
周柏豪被「內地醫院」改圖變名醫 竟然唔係詐騙
周柏豪近年主力內地發展，參加過唔少綜藝節目，喺內地有唔錯嘅知名度。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
龔嘉欣獲陳凱琳全家開睡衣派對慶生 網民：鄭嘉穎不參加鐵馬家族聚會 改加入少婦聯盟家屬聚會了
龔嘉欣與「少婦聯盟」陳凱琳及譚凱琪老友鬼鬼；去年，龔嘉欣生日獲鄭嘉穎與太太陳凱琳、譚凱琪為其慶生，齊齊食生日飯、壽包、蛋糕、及大束鮮花。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
【優品360】聖誕大優惠低至5折 買滿$100送15優惠券（即日起至25/12）
優品360「聖誕大優惠」第二擊優惠，由即日起至12月25日，多款精選零食、美酒飲品、糧油雜貨等人氣產品優惠低至半價，買滿$100即送$15現金優惠券，登記成為CLUB 360˚FANS會員，更可專享限時「聖誕優惠券包」，免費領取4張優惠券！今期必買金莎朱古力30粒裝$198/2件、INNOCOCO 100%椰青水6支裝$32起、樂事薯片70克$22/3件、美國安格斯牛板腱片/澳洲極上和牛火鍋片230克$110/2件等，買來聖誕開party！YAHOO著數 ・ 38 分鐘前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 1 天前
網絡熱話｜Threads瘋傳元朗大寶冰室肉餅飯 變成Threads洗版留言
元朗大寶冰室的肉餅飯近期爆紅？近日在Threads上洗版的熱話一定是元朗大寶冰室的肉餅飯！事源是有位網友在7月時開始在不同的帖文下留言，其寫法半玩笑半宣傳，均提及元朗大寶冰室的肉餅飯，後來變成網絡熱話，引起其他網民對這間肉餅飯的好奇心！Yahoo Food ・ 2 小時前
長輩急幫孩子找相親！劉嘉玲反問「為了延續你的血脈？」 犀利金句連發被讚爆
《一路繁花2》近日來到重慶沙坪公園，由劉嘉玲與葉童組成的「繁花團」擔任一日紅娘，與現場家長及單身男女交流擇偶條件、生育觀念等議題，呈現不同世代對婚戀觀的想法碰撞。姊妹淘 ・ 1 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 23 小時前