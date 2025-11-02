生活智慧王｜牛奶紙盒封口大法 原來有官方指引？唔使用文件夾/牛奶蓋
北海道牛奶開了盒應如何封口？原來有官方指引，即睇內文：
北海道牛奶香滑濃郁，是不少人家中必備的牛奶飲品，可是它卻也是眾所周知最難儲存的牛奶飲品，因為他的紙盒裝沒有裝上扭蓋，喝到一半想放入雪櫃變得困難重重；不少人慨嘆質素如此好的牛奶，卻竟然有如此差的包裝設計！有些人直接放棄購買這品牌，有人堅持到最後，更想出不少方法來封口，也有人上網一問，卻發現原來有官方做法？
北海道牛奶紙盒 開封難再儲存
最近有人在網上貼出北海道牛奶圖片，在開了盒後，被人封上了保鮮紙再放入雪櫃，樓主問：「其實勁好奇大家開完佢點封口擺雪櫃，每次開佢飲都勁唔方便，用保鮮紙包住其實都感覺好唔衛生。」這一個日常發文竟然引來熱烈的討論。有人提議用文件夾夾住開口，也有人用嵌入式牛奶蓋：「上次美食展尾場，同朋友一人買兩盒，搲到職員每人送一個牛奶蓋，勁好用！」甚至有人表示每次開了牛奶後都會直接換上玻璃樽裝……貼文引起了同病相憐的人群們一起分享自己的low tech方法，怎料原來儲存方法事實上有官方指引！
官方儲存指引 圖文並茂教學
原來牛奶包裝盒的側邊就有官方的儲存指引，甚至有網友親身示範拍照回覆：「沿着虛線剪，唔好斷。」剪開後再將缺口翻轉就可以緊扣，彷彿是新發現，但也彷彿幫助不大，因為原來成功率甚低，網友們紛紛表示：「我跟住個虛線剪 但剪完都唔知點閂埋。」、「同款，然後佢個教學我完全唔明。」、「跟虛線剪每一次都漏。」愛喝牛奶的你，會想試試嗎?
(圖：_m14yt_、sarahxxling、beyourmuse99、lol_mirror_lol、ayimotlll、jasminehoyan@threads)
