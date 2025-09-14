牛池灣電單車與兩巴士相撞 鐵騎士重傷送院不治

聯合醫院。(資料圖片)

牛池灣發生致命交通意外。今日晚上8時許，一輛電單車與兩輛巴士沿觀塘道往九龍灣方向行駛，至坪石邨對開時發生相撞。27歲南亞裔鐵騎士意外後人仰車翻，重傷昏迷送聯合醫院搶救，惜最終返魂乏術。

警員在現場調查事件，有九巴車長正協助調查。運輸署表示，因交通意外，觀塘道往觀塘方向近坪石邨的部分行車線現已封閉，駕駛者只可使用餘下行車線行車，現時該處交通繁忙。

