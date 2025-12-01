牛津辭典2025年度代表字出爐 rage bait獲選

（法新社倫敦1日電） 英國牛津大學出版社宣布，rage bait（憤怒誘餌）獲選牛津英語大辭典2025年代表字。rage bait意指刻意帶風向激起憤怒的網路內容，藉此獲取流量，也就是所謂的「引戰文」。

根據牛津英語大辭典的定義，rage bait意指「刻意設計用來激起憤怒或憤慨的網路內容，通常透過令人沮喪、挑釁或冒犯的方式呈現，其目的多是為了提高特定網頁或社群帳號的流量或互動」。

rage bait（憤怒誘餌）擊敗另外兩個入圍詞彙「氣場塑造」（Aura farming）和「生物駭客」（Biohack），獲選牛津英語大辭典2025年代表字。

牛津大學出版社主管格拉斯沃（Casper Grathwohl）表示，人們愈來愈常使用這類詞彙，「展現數位平台正重塑我們的想法與行為」。