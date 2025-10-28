牛潭尾濾水廠擴展第一期主項工程開展 目標在約5年半內完成

【on.cc東網專訊】水務署今日（28日）分別與兩間公司簽署合約，以進行牛潭尾濾水廠擴展工程的第一期主項工程。兩份合約總值約79.78億港元，相關工程今日(28日)開展，目標在約5年半內完成。

水務署表示，隨着北部都會區各個發展項目包括新田科技城、洪水橋／厦村新發展區、元朗南新發展區及牛潭尾新發展區等相繼展開，預計牛潭尾濾水廠原有濾水量於2031年將不足以應付新增的用水需求。為滿足將來的用水需求，該兩項工程合約會擴展牛潭尾濾水廠，將該廠每日濾水量由23萬立方米增至44萬立方米，並且預留備用空間，以便日後可進一步提升該廠的濾水量。

水務署指，擴建後的牛潭尾濾水廠將應用嶄新的濾水技術，例如採用紫外線殺滅99.99%病原體和病毒以提升食水水質，亦會採用溶氣浮選法取代現有的多層式沉澱淨水過程，從而減少佔用土地面積。此外，濾水廠的運作會採用數碼孿生模型及加入智慧元素，冀能節省人力、用電及消耗品，提高運作效率，並降低運作成本。

水務署續稱，署方亦會在北都供水管網推行智慧水務策略，為管網建立數碼孿生模型進行實時監測及情景分析，並結合人工智能等技術進行預測性維修，同時通過實施動態減壓保護管網健康。為全力配合北都發展，特別是創科發展的工業用水及大量冷卻用水需求，水務署現正進行多元化的水資源規劃，包括控制食水需求增長，如積極鼓勵企業採用節水技術、採用再造水作非飲用用途，如工業及冷卻水用途，以提供穩定且經濟的水源。

