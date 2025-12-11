精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
牛肉食譜│泡菜爆炒牛肉 牛肉加呢樣材料醃包嫩滑
泡菜爆炒牛肉惹味又下飯，而且做法簡單，醃牛肉時掌握技巧，便可以令牛肉炒起來不會乾柴，即睇Yahoo食譜：
很多人都覺得牛肉很難煮，尤其是家中炒牛肉常常會變老又嚡，但其實只要握好醃牛肉的秘技，牛肉便會很好炒。這道泡菜爆炒牛肉惹味又下飯，而且做法簡單，主要在醃牛肉時，要加入適量濕澱粉，便可以令牛肉炒起來不會乾柴，濕澱粉的比例一般是粟粉或生粉1份配水2份，要先加有味的調味料，最後上了濕澱粉要至少放15分鐘才開始煮，即睇如何製作泡菜爆炒牛肉：
泡菜爆炒牛肉（2人份量）
烹煮時間：20分鐘
材料：
牛板腱片200克
泡菜80克
秀珍菇8隻
洋葱半個
大紅椒半隻
葱2條
蒜頭4瓣
蠔油1茶匙
紹酒1湯匙
水2湯匙
麻油1茶匙
醃料：
糖少許
胡椒粉少許
生抽1茶匙
紹酒1湯匙
油1湯匙
濕澱粉（粟粉2茶匙，水4茶匙）1份
做法
更多零失敗食譜
文、攝：謝翠玲
