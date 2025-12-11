焦點

精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

牛肉食譜│泡菜爆炒牛肉 牛肉加呢樣材料醃包嫩滑

泡菜爆炒牛肉惹味又下飯，而且做法簡單，醃牛肉時掌握技巧，便可以令牛肉炒起來不會乾柴，即睇Yahoo食譜：

很多人都覺得牛肉很難煮，尤其是家中炒牛肉常常會變老又嚡，但其實只要握好醃牛肉的秘技，牛肉便會很好炒。這道泡菜爆炒牛肉惹味又下飯，而且做法簡單，主要在醃牛肉時，要加入適量濕澱粉，便可以令牛肉炒起來不會乾柴，濕澱粉的比例一般是粟粉或生粉1份配水2份，要先加有味的調味料，最後上了濕澱粉要至少放15分鐘才開始煮，即睇如何製作泡菜爆炒牛肉：

泡菜爆炒牛肉（2人份量）

烹煮時間：20分鐘

材料：

牛板腱片200克

泡菜80克

秀珍菇8隻

洋葱半個

大紅椒半隻

葱2條

蒜頭4瓣

蠔油1茶匙

紹酒1湯匙

水2湯匙

麻油1茶匙

醃料：

糖少許

胡椒粉少許

生抽1茶匙

紹酒1湯匙

油1湯匙

濕澱粉（粟粉2茶匙，水4茶匙）1份

做法

1. 牛板腱切條，依次序加入醃料，略醃約15分鐘。期間可以切洋葱絲，大紅椒絲，切葱花和蒜片備用。
2. 燒熱鑊，下油，收中火，把牛肉條倒入後快速攤平，然後用筷子撥鬆炒至表面變色至七成熟，盛起備用。
3. 原鑊再加適量油，中火爆香蒜片和洋葱，加入秀珍菇和泡菜同炒。把水、蠔油和紹酒先混好，牛肉回鑊，加入水份和大紅椒絲，快速炒至牛肉剛熟，熄火，下麻油，上碟撒葱花。
完成品

文、攝：謝翠玲

