牛肉食譜│泡菜爆炒牛肉 牛肉加呢樣材料醃包嫩滑

很多人都覺得牛肉很難煮，尤其是家中炒牛肉常常會變老又嚡，但其實只要握好醃牛肉的秘技，牛肉便會很好炒。這道泡菜爆炒牛肉惹味又下飯，而且做法簡單，主要在醃牛肉時，要加入適量濕澱粉，便可以令牛肉炒起來不會乾柴，濕澱粉的比例一般是粟粉或生粉1份配水2份，要先加有味的調味料，最後上了濕澱粉要至少放15分鐘才開始煮，即睇如何製作泡菜爆炒牛肉：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

泡菜爆炒牛肉（2人份量）

烹煮時間：20分鐘

材料：

牛板腱片200克

廣告 廣告

泡菜80克

秀珍菇8隻

洋葱半個

大紅椒半隻

葱2條

蒜頭4瓣

蠔油1茶匙

紹酒1湯匙

水2湯匙

麻油1茶匙

醃料：

糖少許

胡椒粉少許

生抽1茶匙

紹酒1湯匙

油1湯匙

濕澱粉（粟粉2茶匙，水4茶匙）1份

做法

1. 牛板腱切條，依次序加入醃料，略醃約15分鐘。期間可以切洋葱絲，大紅椒絲，切葱花和蒜片備用。

2. 燒熱鑊，下油，收中火，把牛肉條倒入後快速攤平，然後用筷子撥鬆炒至表面變色至七成熟，盛起備用。

3. 原鑊再加適量油，中火爆香蒜片和洋葱，加入秀珍菇和泡菜同炒。把水、蠔油和紹酒先混好，牛肉回鑊，加入水份和大紅椒絲，快速炒至牛肉剛熟，熄火，下麻油，上碟撒葱花。

完成品

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多零失敗食譜

祛濕食譜│赤小豆蓮子粥 微甜祛濕易消化

祛濕食譜│薏米雞肉飯 電飯煲一煲搞掂

祛濕食譜│冬瓜肉丸湯 細火慢浸肉嫩滑

米紙食譜│米紙粉果 減肥中享受點心樂趣

米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感

米紙食譜│百變米紙化身韓式炒年糕 簡便版隨時煮得

湯水食譜│豆腐蘆筍羮 春天宜吃綠色蔬菜

雞食譜│紅棗雲耳蒸雞 - 春天養肝之寶紅棗最佳

蛋糕食譜│香蕉蜂蜜蛋糕 - 轉米粉焗蛋糕更輕軟

蛋食譜│虎紋蛋卷 要畫花紋原來要咁做

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

文、攝：謝翠玲