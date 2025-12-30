牛肋腩食譜｜燴鮮茄牛肋腩

燴定一鍋鮮茄牛肋腩，配上白飯、意粉或湯麵都好好食。大家有冇follow 埋文迪IG，裏面有好多食譜?，睇啱邊碟餸就㩒入，就有機會睇到食譜，我覺得幾方便?。 https://instagram.com/mandykitchen1121

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

SRF牛肋腩 約1kg

番茄 4個

甘筍 1棵

日本薯仔 2個 （普通薯仔1個

洋蔥 1個

紫洋蔥 1個

蒜頭 5瓣

辣豆瓣醬 50克

茄膏 50克

鹽 少許

胡椒粉 少許

熱水 1.5公升

香葉 1-2片

八角 2粒

冰糖 15克

［燴汁］取鍋中牛油 3湯匙

［燴汁］麵粉 1湯匙

［燴汁］取鍋中適量蔬菜和湯 適量

［燴汁］取鍋中全部牛肋腩 適量





作法:

1 ：



牛肋腩一開二或三，炆煮後會縮細。用少許鹽和胡椒粉醃15分鐘

2 ：

蒜頭拍扁去衣，其他蔬菜類切件

3 ：

牛肋腩落鑊煎封表面，盛起備用，鑊中牛油保留

4 ：

原鑊油爆香兩種洋蔥和蒜頭，爆香後加入甘筍同炒，蔬菜類撥去鑊邊，辣椒豆瓣醬和茄膏落鑊炒一炒，之後同蔬菜炒勻

5 ：

加入番茄同炒，再加入已煎封嘅牛肋腩同炒。我轉咗大煲炆牛肋腩，你嗰鑊夠大可直接加入熱水、香葉、八角和冰糖同炆

6 ：

水滾後計，細火炆60分鐘，中途攪拌一下。再加入薯仔，再炆30分鐘（火力不同，炆煮實際時間自己測試）

7 ：

攤凍後，牛油會浮面，取3湯匙牛油

8 ：

另開一個煲或鑊，加入3湯匙牛油加熱，加入麵粉，攪成麵糊，慢慢加入蔬菜連湯，攪拌成你喜歡的濃稠度，再加入牛肋腩，加少少鹽調味，燴一陣即完成。

