牛蒡蓮子茨實烏雞湯食譜 瘦身降血脂！牛蒡想甜原來不用削皮？

煲烏雞時加點瘦肉，湯會更清甜，即睇Yahoo Food如何製作牛蒡蓮子茨實烏雞湯 ：

牛蒡雖然看起來像柴枝，吃起來也口感硬如柴，但其實是非常有益的食材，除了有助瘦身和降血脂，也有清熱美肌和增強免疫力功效，就算不喜歡咬牛蒡，也不妨用來煲湯去吸收營養。牛蒡通常會滿佈泥，很多人直接削反了事，但其甜味和養份在外皮和肉之間那層薄皮中，清洗時用刀背或粗手套把最外層硬皮磨掉便可，而煲烏雞時加點瘦肉，湯會更清甜，即睇Yahoo Food如何製作牛蒡蓮子茨實烏雞湯 ：

牛蒡蓮子茨實烏雞湯（3人份量）

牛蒡蓮子茨實烏雞湯（3人份量）

烹煮時間：2小時15分鐘

材料

牛蒡1條

蓮子10粒

茨實20克

扁豆15克

赤小豆15克

烏雞半隻

瘦肉200克

甘筍1條

果皮1角

鹽半茶匙

水2.3公升

薑3片

做法

1. 牛蒡用粗刷去擦洗表皮，切片。甘筍削皮滾切切塊。蓮子、扁豆、赤小豆略浸。
1. 牛蒡用粗刷去擦洗表皮，切片。甘筍削皮滾切切塊。蓮子、扁豆、赤小豆略浸。
2. 烏雞和瘦肉切大塊。冷水下鍋，加入薑片，大火汆水至有泡浮起，撈出洗淨。
2. 烏雞和瘦肉切大塊。冷水下鍋，加入薑片，大火汆水至有泡浮起，撈出洗淨。
3. 將所有材料加入煲中，加水，水滾後收中細火，煲2小時，加鹽調味。
3. 將所有材料加入煲中，加水，水滾後收中細火，煲2小時，加鹽調味。

