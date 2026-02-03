牛雜妹走出流產陰霾宣布懷孕 孖老公感動爆喊

「牛雜妹」李亦喬2024年下嫁糖水舖太子爺招永洪，惟二人婚前曾有一段慘痛經歷，牛雜妹曾經流產，如今已事隔近600天，尋日（2日）佢興奮宣布再次懷孕，晒出同老公合照，佢摸住自己巨肚，老公就手執超聲波相，二人一臉幸福。牛雜妹當言：「我經歷了很低迷的一段時間，直到過了快要600天，我再次聽到了那美妙的聲音，我和我老公都哭了，開心了一會兒，又不敢太開心，怕突然的，這一切都會消失…」

如今BB已經穩定，牛雜妹亦指自己今次懷孕過程唔容易，孕吐好辛苦，不過呢啲係BB健康嘅證明，所以佢都願意一一承受，仲自爆預產期係8月：「其實媽媽很害怕，畢竟我也是第一次當媽媽，我也曾經是個小女孩，但為了你，媽媽會勇敢。這一次，約定了，我們8月見。」

牛雜妹2024年結婚前，曾經歷流產。

今次再有BB，佢同老公感動到喊。