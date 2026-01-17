牛頭角大王殿遇竊，土地公土地婆神像不翼而飛。(Google Map)

牛頭角道大王殿古廟發生盜竊案。今日(17日)清晨約6時半，廟祝上班發現神枱內的土地公和土地婆神像雙雙不翼而飛，懷疑被人偷走，於是報警。正廟則沒有遭殃。警員接報到場，列偷竊案展開調查。

大王殿位於牛頭角道兒童遊樂場側，2019年7月曾遭搗亂，大王爺像被盜走。2024年7月曾發生火警。

據報神像擺放的位置。(Google Map)

