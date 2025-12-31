牛頭角樂華南邨發生兇殺案 女事主及三狗一貓遇害

【動物專訊】牛頭角樂華南邨發生謀殺案，除一名35歲本地女子被發現陳屍單位外，還有3隻狗和1隻貓遇害，可憐的貓狗和女死者同樣無辜被殺。警方鎖定疑犯為女事主的非華裔男友，正追緝其下落。

據了解，死者與其男朋友拍拖約6個月，死者於本月28日告訴母親她會到男朋友的住所收拾自己的財物然後回家，惟她之後一直沒有回家，其母於是報警。警方於昨日聯同消防員破門入屋，不但發現女事主屍體，還發現3隻狗和1隻貓屍體，懷疑遭同一名兇徒殺害。

警方重案組接手調查，列作「謀殺」案，並正追查女死者的非華裔男朋友下落。

