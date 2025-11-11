容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
牛頭角道電單車與私家車相撞 鐵騎士倒地受傷
牛頭角發生交通意外。
今日（11日）早上10時25分，一輛「綿羊仔」電單車於牛頭角道、港鐵牛頭角站B出口對開位置與一輛Audi私家車相撞，鐵騎士應聲倒地。警方和救援人員接報後趕至現場，鐵騎士清醒由救護員作初步敷治，稍後再由救護車送院檢查。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/牛頭角道電單車與私家車相撞-鐵騎士倒地受傷/617218?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
