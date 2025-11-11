牛頭角道電單車與私家車相撞 鐵騎士倒地受傷

緬甸傳媒報道，政府軍已拆除妙瓦底地區KK園網絡犯罪中心內過百幢建築物。在反政府武裝力量的協助下，政府軍上月中下旬向KK園一帶發動猛烈攻勢，超過1500名不同國籍的電騙疑犯逃往鄰近的泰國湄索縣，部分人已被泰國當局遣返原住國。緬甸傳媒報道說，軍方使用重型機械拆除83幢建築，並炸毀18幢建築，47幢建築亦被列入拆除目標，行動是當局為打擊KK園犯罪活動而採取的措施一部分。不過，有泰國傳媒指出，位於泰緬邊境的另外兩個跨國網絡犯罪中心仍然完好無損，並且仍在蓬勃發展。(JJ)

infocast ・ 21 小時前