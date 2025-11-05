牛頭角3歲女童報稱被班主任打 家人發現身上有瘀傷 據悉27歲女子涉虐兒被捕｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】警方今（5 日）接報指一名3歲女童身上有瘀傷，疑被不恰當對待。女童被送往聯合醫院檢查，一名27歲幼稚園女職員涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。

據了解，一名就讀牛頭角下邨雋樂幼稚園的3歲女童，其54歲祖母近日發現事主身上有瘀傷。女童曾向家人表示感到腹痛及嘔吐，報稱班主任在學校打她。

祖母其後發現女童腹部有2×1cm的瘀傷，後報警求助。案中一名27歲女子被捕，據了解是事主的班主任。