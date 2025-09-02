牧羊犬被綁電動單車拖行半小時，地染成血路跑到嘔泡亡。(YouTube)

南韓天安市東南區新富洞上月22日晚間發生一宗令人髮指的虐待動物事件。一名50多歲飼主，聲稱認為自家澳洲牧羊犬「帕夏」(音譯)過胖，竟將牽繩綁在電動自行車上，以時速10至15公里於悶熱氣候下遛狗超過30分鐘，導致狗狗口吐白沫、流血倒地哀號，最終送院途中不治。警方調查後發現，這名飼主還涉及多起動物虐待行為，激起動保團體及民眾強烈憤慨。

綜合報道，天安東南警察署表示，該嫌疑人於8月22日晚上約8時，在天安川步道將牧羊犬帕夏以牽繩方式綁在電動自行車上，並長時間以10至15公里速度騎行。過程中，路過民眾發現帕夏一邊流血一邊喘氣，急忙上前制止，並報警及通知天安市廳。報道指，當時天安市氣溫達28.1度，濕度79%，導致帕夏因長時間被項圈壓迫頸部及熱衰竭，倒地口吐白沫、不斷發出短促叫聲。

飼主被揭曾將 2 狗放養惡劣環境

狗狗雖然被緊急送院，最終仍不幸死亡。警方調查進一步發現，該名飼主不僅此次以殘忍手段致犬隻致死，還涉嫌將其他2隻狗放養於屋頂等惡劣環境。過去送養一隻牧羊犬時，因狗狗身體狀況不佳，讓領養人懷疑牠曾遭受虐待。飼主辯稱：「因為狗胖了，想讓牠運動，沒有想害死牠的意思」。案件引發社會廣泛關注，動保團體及愛犬人士強烈要求嚴懲犯人。截至1日下午4時，已有超過4萬人於線上平台參與連署，呼籲當局拘留飼主並深入調查。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/牧羊犬被綁電動單車拖行半小時-地染成血路跑到嘔泡亡-慎入有片-/595171?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral