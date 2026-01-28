物聯網火警偵測系統先導計劃第二季完成首階段評估 保安局指較傳統做法約省三分一價錢

【Now新聞台】消防處推出物聯網火警偵測系統先導計劃，協助六層或以下的舊樓免卻安裝大型消防喉轆等設備，保安局局長鄧炳強稱今年第二季完成首階段評估。有議員關注系統的成本效益。

立法會議員(選舉委員會)林筱魯：「對比傳統的做法，在成本效益上，是否很吸引能幫助推動到社區，特別樓宇管理方面可更廣泛盡快達到消防安全要求？」

保安局局長鄧炳強：「這個工程大約兩、三星期，比以往要做一個整體喉轆系統可能動輒都要一、兩年，是節省很多時間。而在金錢方面，以往做一個消防喉轆系統安裝可能用到約60萬元，現在我們這個系統可能只要三分一價錢、大約20萬元左右可完成，而且每年維修都相若，大約是兩、三萬元。」

鄧炳強又指會加快在消防員裝備上應用科技，包括將呼吸機配合通訊輔助儀器植入在頭盔當中，而新的呼吸機可接合新氣樽換氣，並分享給其他人士，同時亦會將傳統指揮板轉為電子指揮板，更好地記錄消防員用氣情況。

#要聞