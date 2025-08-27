特別天氣提示｜天文台預料本港短期內可能受冰雹影響｜Yahoo

源頭減廢與回收可為地球出一分力，大家平日又有回收習慣嗎？政府現時暫緩垃圾徵費，不過當大家準備清理家中垃圾時，也可將塑膠、玻璃、紙張等分類回收。近年環保署不斷擴展的「綠在區區」回收計劃，於18區均設立不同固定或流動回收點，於回收同時更可賺積分，免費換食油、香米、麵食、廁紙等糧油雜貨！近期「綠綠賞」與不同機構合作，可以綠綠賞積分兌換Carbon Wallet和「易賞錢 MoneyBack」積分，再兌換更多不同日用品！

YAHOO著數 ・ 1 天前