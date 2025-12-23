特區政府已與深圳市政府商討延長除夕關口服務時間

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
高市早苗內閣防衛腦洞大開！ 無核三原則崩潰倒數誰來擋？
哎呀，日本政壇這波小八卦讓人聽了心跳加速，2025年12月18日共同社報導，一位首相府內部官員在和記者私聊時，脫口而出「日本該有核武了」， 雖然馬上補刀「這不現實啦」，但這話偏離日本長年無核原則Japhub日本集合 ・ 1 天前
新一屆立法會元旦宣誓 陳振英接替梁君彥做主席呼聲高｜Yahoo
新一屆立法會下月初就會正式運作，政府已在昨日（22 日）宣布會在 1 月 1 日元旦日舉行議員宣誓儀式，由行政長官李家超監誓。《明報》專欄「聞風筆動」今日（23 日）指，議員在宣誓翌日（1 月 2 日）就要提名立法會主席，提名期同日下午 5 時結束；專欄並且引述多名議員估計，今次主席人選只有 1 人，就是現屆財委會主席陳振英。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
俄將領薩爾瓦羅夫死於莫斯科汽車爆炸
（法新社莫斯科22日電） 俄羅斯首都莫斯科南部今天發生一起汽車爆炸案，一名俄羅斯將領因座車底部的爆裂物爆炸而身亡。今年4月，俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中將在莫斯科近郊因汽車爆炸身亡。法新社 ・ 1 天前
俄羅斯再襲烏克蘭能源設施
（法新社基輔23日電） 在美國主導的邁阿密和平會談結束僅兩天後，俄羅斯今天凌晨再對烏克蘭能源基礎設施和首都基輔發動攻擊，導致緊急停電，並且促使北大西洋公約組織成員國波蘭出動戰機保護領空。俄羅斯在這場已進行將近4年戰爭中一再攻擊烏克蘭電網和能源設施，特別在冬季加強打擊，意圖干擾電力與供暖，導致後勤和經濟吃緊，升高基輔所受壓力。法新社 ・ 3 小時前
外交部：美方隨意扣押他國船隻是嚴重違反國際法
美國國土安全部長諾姆證實，美國海岸警衛隊上周六凌晨扣押一艘油輪。白宮指，這艘油輪屬於委內瑞拉用於運輸「被偷竊」石油的「影子團隊」。中國外交部發言人林劍在例行記者會回應提問時，批評美方隨意扣押他國船隻的行徑，嚴重違反國際法，強調中方一貫反對缺乏國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁，反對任何違反《聯合國憲章》宗旨和原則、侵犯別國主權安全行為，反對一切單邊霸凌行徑。 林劍指出，委內瑞拉有權利自主發展同其他國家的互利合作，相信國際社會理解和支持委內瑞拉維護自身正當權益的立場。 (ST)#中國外交部 (ST)infocast ・ 1 天前
川普封鎖油輪喊「奪回石油權利」委內瑞拉經濟命脈遭切斷 沿岸衛星影像曝光
美國總統川普12月16日下令，封鎖進出委內瑞拉遭制裁的油輪，作為推翻馬杜洛政權的最新行動，直接切斷該國經濟命脈之石油出口。事實上，美國日前在委國外海查扣一艘油輪後，已形成「實質禁運」狀態，許多船隻選擇停留在委國水域內，不願冒著遭扣押的風險。而川普宣布封鎖後隔日，衛星影像顯示，委內瑞拉仍有多艘船隻出現在沿岸海域。 目前尚不清楚美國將如何執行這項封鎖，學者表示，這對總統權力是一項新的考驗。傳統封鎖被視為戰爭工具，必須符合武裝衝突下的特定條件，目前無論從美國國內法或國際法層面，都存在相當大的疑義。 川普強調不會讓任何「不該通過的人」通行，並宣稱要奪回土地與石油權利；他更宣布馬杜洛政權已被列為「外國恐怖組織」。馬杜洛則回擊稱，「帝國主義與右翼法西斯」企圖殖民委內瑞拉、奪取石油與黃金，並誓言捍衛祖國。 馬杜洛的支持者也在首都卡拉卡斯（Caracas）聚集，高舉標語痛批川普，當局發布聲明，批評此舉違反國際法、自由貿易與航行自由。 回應制裁，油價應聲上漲1%。市場人士表示，預期委國石油出口將減少，但仍在觀望後續發展。中國目前是委國最大原油買家，占其出口量約4%，但全球市場整體供給仍屬充裕。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
英偉達H200輸中在即 美商務部被要求出口許可申請細節全公開
兩名資深民主黨國會議員周一 (22 日) 要求美國商務部，公開目前正在審查、涉及向中國企業出售英偉達 (NVDA) 第二高階人工智慧 (AI) 晶片的出口許可申請細節。鉅亨網 ・ 13 小時前
野田佳彥等日本在野黨黨魁促高市將擁核官員免職
日本首相官邸負責安保政策的官員日前向傳媒表達，日本應擁有核武器的主張，引發國內外強烈反對；最大在野黨、立憲民主黨黨魁野田佳彥，再次要求首相高市早苗盡快將有關官員撤換，指把主張擁核的人，放在有關位置本身就是問題，這是任命者的責任，希望盡快應對。野田又批評高市政府探討修改「無核三原則」，強調今年是戰後80年的重要節點，日本必須站在廢除核武器的最前列。 此外，公明黨黨魁齊藤鐵夫及共產黨委員長田村智子等，亦要求高市將擁核官員免職。 (ST)#高市早苗 #核 #野田佳彥 (ST)infocast ・ 11 小時前
川普：馬杜洛下台會是明智之舉
（法新社華盛頓22日電） 美國總統川普今天表示，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台將是「明智」之舉。川普宣稱委內瑞拉在馬杜洛治下利用石油收入資助「毒品恐怖主義、人口販運、謀殺及綁架行為」。法新社 ・ 10 小時前
日本自民黨高層訪台晤賴清德 外交部：日方不得插手中國內政
日本執政自民黨代理幹事長萩生田光一，率領眾議員代表團繼續訪台行程，今早會見台灣領導人賴清德。中方外交部發言人林劍在例行記者會上，批評日本有關議員竄訪中國台灣地區，背棄中日四個政治文件精神和日方的自身承諾，違背一個中國原則，中方對此堅決反對，並向日方提出嚴正交涉。 林劍重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方再次敦促日方深刻反省、反思、糾錯，撤回高市首相的錯誤言論，不得插手中國內政。同時正告民進黨當局，「媚日謀獨」令人不齒，注定是走不通的邪路、死路。 (ST)#中國外交部原文網址：https://www.881903.com/news2/international/2611354 (ST)infocast ・ 1 天前
日高官發擁核言論 北京：再軍事化野心昭然若揭
日本有首相官邸官員日前發表言論認為日本需要擁有核武，引發爭議。中國外交部發言人林劍表示，對相關擁核言論感到震驚。林劍稱，日方擁核言論對戰後國際秩序和國際核不擴散體系的公然挑釁、對地區和國際和平穩定的嚴重威脅、對日本宣稱走和平發展道路的完全背離，絕非「個人行為」可以搪塞、敷衍，國際社會必須對此高度警惕和堅決反對。林劍指，有關言論嚴重違背日方應履行的國際法義務，嚴重損害國際和亞太地區的和平與穩定，日本右翼勢力謀求「再軍事化」的野心昭然若揭。他又稱，這一事態再次表明，日本首相高市早苗11月7日涉台錯誤危險言論絕非偶然，如果任由日本國內右翼勢力推動發展強力的進攻性武器甚至擁有核武器，將再次為禍國際社會，由此引發的慘禍將遠超二戰。 (WL)infocast ・ 1 天前
美國委內瑞拉關係緊張 俄羅斯挺馬杜洛政府
（法新社華盛頓22日電） 委內瑞拉和俄羅斯外交部長今天通電話時抨擊美方行動，包括對疑似運毒船隻發動空襲，以及近期扣押兩艘油輪。美軍自9月以來多次在加勒比海和東太平洋對疑似運毒船隻發動空襲，但未提供證據證明這些船隻運毒。法新社 ・ 8 小時前
美國聯邦通信委員會禁止未來外國製造的無人機在美銷售
【彭博】— 在將中國無人機製造商大疆創新列入「受限實體名單」的截止日期即將到來之際，美國聯邦通信委員會(FCC)宣布，今後將禁止大多數外國製造的無人機及無人機系統的關鍵部件。Bloomberg ・ 15 小時前
大廈維修有工人全面關閉消防裝置 消防處指工人無權關閉 批做法不負責任或違法︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑早前發生五級火警後，被揭後樓梯防火窗疑被更換成木板，消防處其後亦證實大廈火警鐘失效。《信報》今日（22 日）刊登專欄文章，其中提及「消防處建議一旦大廈維修工程影響到消防裝置時，受影響的消防裝置應分段關閉，而非全面關閉。」但同時引述有前線工人質疑可行性，並傾向將消防裝置全部關閉。消防處同日晚上發文澄清，強調相關評論內容未能完全反映事實。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱涉案父子被指策劃多月 受伊斯蘭國驅使 曾投擲「網球炸彈」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）上周發生針對猶太節慶的致命襲擊案。警方最新公開的法庭文件顯示，兩名槍手在行兇初段曾投擲共 4 枚未有爆炸的自製爆炸裝置，其中包括一枚被形容為「網球炸彈」的裝置。Yahoo新聞 ・ 1 天前
哈塞特稱最高法院若裁定關稅違法 退稅或引發行政難題
【彭博】— 白宮國家經濟委員會主任凱文·哈塞特周日表示，最高法院若裁定廢除總統特朗普的關稅政策並退還已徵收的進口稅款，將引發重大「行政問題」。Bloomberg ・ 1 天前
雪梨海灘槍擊凶嫌曾進行「戰術」訓練 事前勘查現場
（法新社雪梨22日電） 根據今天公布的警方文件，雪梨邦代海灘槍擊案2名犯嫌曾在鄉間進行「戰術性質」訓練。今天公布的警方文件顯示，兩人案發前曾在據信是新南威爾斯州鄉間進行「槍械訓練」，公布的照片顯示，嫌犯持霰彈槍射擊，行動方式被形容為「具戰術性」。法新社 ・ 1 天前
美俄烏三方會談終結俄烏戰爭？ 克里姆林宮否認
（法新社邁阿密21日電） 在各方外交官正齊聚邁阿密、準備討論結束俄烏衝突的可能方案之際，克里姆林宮（Kremlin）今天否認，美國、俄羅斯與烏克蘭之間的三方會談正在籌備之中。普丁特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）昨天抵達邁阿密，烏克蘭與歐洲團隊自19日起也在此集合，進行由美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普總統女婿庫許納（Jared Kushner）調解的談判。法新社 ・ 1 天前
「大埔宏福苑援助基金」善款數字增至41億元
政府成立的「大埔宏福苑援助基金」截至昨日下午(22日)已收到的外界捐款約38億港元，連同政府投入的3億港元啓動資金，基金總額約為41億港元。政府從基金向每戶受影響家庭發放10萬港元生活津貼，截至昨日已處理1935宗個案；而就每名死者向家屬發放20萬港元慰問金及5萬港元殮葬金，截至昨日已處理146宗個案。（BC)#大埔 #宏福苑infocast ・ 13 小時前
美方報告指中國已部署逾百枚洲際道彈 外交部：美方一貫炒作伎倆
外電引述美國國防部一份報告草稿指，中國已在靠近蒙古邊境的3個導彈發射井場，部署超過100枚以固體燃料推進的「東風-31洲際彈道導彈」，預計到2030年中方的核彈頭將增至超過1000枚。中國外交部發言人林劍在例行記者會回應提問指，不了解相關所謂的美國內部報告，批評類似炒作是美方的一貫伎倆，旨在為自身加速核力量的現代化、破壞全球戰略穩定的行徑尋找藉口。林劍強調，中方堅定恪守不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦核戰略，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何國家進行核軍備競賽。中方一直積極參與《不擴散核武器條約》審議進程和五核國機制會議，就核軍控問題同各方保持對話。 林劍指，美國作為擁有最大核武庫的超級核大國，當務之急是切實履行核裁軍特殊優先責任，進一步大幅實質性地削減核武庫，為其他核武器國家加入核裁軍進程創造條件。 中國駐美大使館指，中方一直奉行防禦性的核戰略，核武力量維持在國家安全所需的最低水平，並遵守暫停核試驗的承諾。 (ST) (ST)infocast ・ 3 小時前