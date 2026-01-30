特區政府強烈不滿及堅決反對巴拿馬最高法院裁決

【Now新聞台】就巴拿馬最高法院的裁決，中方表示堅決維護企業正當合法權益。

外交部發言人郭嘉昆：「有關企業已經第一時間發表聲明，表示該裁決有悖於巴拿馬方面批准相關特許經營權的法律，企業將保留包括訴訟法律程序在內的所有權利。中方將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。」

特區政府亦表示，強烈不滿及堅決反對巴拿馬最高法院的裁決，強烈反對任何外國政府在國際經貿關係中使用脅迫、施壓等不合理手段，嚴重損害香港企業在當地的合法經營權益，重申巴拿馬政府應尊重合約精神，香港企業在巴拿馬經營和投資應獲公平合理的待遇和保障。發言人又指，基於現時巴拿馬的情況，香港企業應認真審視現時及未來在當地的投資。

