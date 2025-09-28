特區政府強烈不滿和反對美國國務院《投資環境報告》

【Now新聞台】美國國務院發表《投資環境報告》，特區政府對有關香港國安法及維護國家安全條例的部分表示強烈不滿和反對。

政府指報告的指控無理失實，惡意抹黑，在事實面前顯得理虧無據，蒼白無力，兩條國安法律都列明特區內的財產和投資受法律保護，外商對香港法治有高度信心。

發言人又指，香港是全球最自由經濟體、世界三甲金融中心、全球競爭力第三，政府會一如既往，保持香港自由港的地位，歡迎海內外企業和人才來港投資和發展，共享發展機遇。

#要聞