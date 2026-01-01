特區政府強烈譴責英國廣播公司就黎智英健康狀況作不實報道

【Now新聞台】特區政府強烈譴責英國廣播公司刻意作出有關黎智英健康狀況不實報道，稱報道企圖捏造事實誤導公眾，刻意為黎智英塑造悲情形象，旨在掩飾其作惡多端並被法庭定罪的事實。

政府發言人稱英國廣播公司報道中所指有關黎智英的健康情況失實並極具誤導性，政府已多次指出懲教署在處理黎智英的羈押安排時，跟其他在囚人士一視同仁，署方一直極為重視在囚人士的安全及健康，不論在囚人士的身分、年齡和國籍，一直致力為其提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，包括提供合適和及時的醫療支援。」

政府又提到，懲教署過去曾因應黎智英齒科護理需要提供牙齒診治，自此黎智英牙齒沒出現過健康問題，亦沒就齒科護理方面提出過任何訴求；懲教署早前於公開法庭聆訊前安排黎智英就所指稱心悸問題佩戴醫療儀器及處方心臟藥物，直至目前黎智英沒再就心悸問題向懲教署作任何訴求，因此黎智英女兒所作指控以及包括英國廣播公司在內的有關媒體報道，完全是毫無事實根據。

政府認為別有用心人士對事實視而不見，繼續重複謊言和作出卑劣操作，黎智英女兒近日更不斷企圖惡意抹黑特區政府和懲教署，令公眾誤信黎智英羈押和醫療服務安排惡劣，卑劣用心昭然若揭，政府對此堅決反對並予以強烈譴責。

政府強調香港特區是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則，《香港國安法》和《維護國家安全條例》明確訂明防範、制止和懲治危害國家安全犯罪，應當堅持法治原則，倡議某種背景的人或組織不應就違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。

#要聞