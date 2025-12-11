特區政府批美國國會年度報告針對香港言論失實和污衊抹黑

【Now新聞台】香港特區政府批評美國國會及行政當局中國委員會發表的2025年報告針對特區的言論，失實和污衊抹黑，對此表示強烈不滿和反對。

特區政府發言人周四深夜發聲明，指委員會重施故技，通過所謂年度報告，干涉香港特區事務，肆意詆毀一國兩制成功實踐下的香港，一再以政治凌駕法治、歪曲事實、顛倒是非，妄圖干預香港依法施政，破壞香港繁榮穩定。

聲明重申特區政府堅決維護國家主權、安全和發展利益，堅定不移全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他相關法律，依法保障香港市民權利自由，確保一國兩制實踐行穩致遠，強烈要求美方立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

