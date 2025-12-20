特拉斯首席執行官薪酬方案獲德拉瓦州最高法院恢復

特拉華州最高法院推翻了低級法院的裁決，恢復了 Elon Musk 2018 年的薪酬方案。該方案最初估值為 560 億美元，但由於 Tesla 股票價格飆升，現在的價值約為 1390 億美元。法院一致認為，先前的全部撤銷是錯誤且不公正的，指出這使得 Musk 在 Tesla 六年的變革性領導下未獲得應有的補償。Musk 隨即在 X 上慶祝這一結果，表示他感到“受到平反”，並對 TSLA 股東表達了感謝。

特拉華州最高法院在一份長達 49 頁的裁決中，推翻了大法官 Kathaleen McCormick 在 2024 年的裁決，該裁決因董事會衝突和股東披露不足而使 2018 年的薪酬方案無效。高等法院承認對責任的看法存在差異，但認為撤銷過度，指出這使得 Musk 在六年內的努力和貢獻未獲得補償。2018 年的計劃授予 Musk 在達成激進里程碑時可獲得約 3.04 億股的選擇權，而所有里程碑均提前達成。

廣告 廣告

股東們在 2018 年首次壓倒性地批准了該方案，並在 2024 年特拉華州低級法院推翻後再次確認。針對 Musk 2018 年薪酬方案的案件由原告 Richard Tornetta 提起，當時他僅持有九股。根據路透社的報導，Tesla 的勝利避免了可能達到 260 億美元的收入損失，因為現在的價格需要重新發放獎勵。現在註冊在德克薩斯州的 Tesla，已經為未來的計劃做好了準備，包括一個可能價值 8780 億美元的股東批准方案，與 Robotaxi 和 Optimus 目標及其他極具挑戰性的運營里程碑相連。

該事件對特拉華州的企業吸引力造成了損害，促使多家高調企業如 Dropbox、Roblox、Trade Desk 和 Coinbase 跟隨 Tesla 逃離該州。Tornetta 的法律團隊在低級法院 2024 年裁決後，要求的費用請求超過 51 億美元的 TSLA 股票，相當於每小時超過 20 萬美元的費用。Tesla 在面對法律挑戰的同時，展現了其在創新和成長方面的強大潛力。

隨著其持續的技術進步和市場擴張，Tesla 不僅在電動車領域樹立了標杆，更在推動可持續能源的路上，展現了無限的成長潛力和對市場的正面影響。Elon Musk 的領導力和 Tesla 的創新將繼續影響全球的汽車行業和能源市場。

推薦閱讀