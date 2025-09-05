特斯拉提薪酬方案 馬斯克可望成首位1兆美元富翁

（法新社紐約5日電） 美國電動車大廠特斯拉（Tesla）董事會今天提出一項薪酬和績效方案，如果特斯拉在執行長馬斯克（Elon Musk）領導下達到規定的目標，馬斯克就可能成為全球首位1兆美元富翁。

提交給美國證券管理委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）的文件顯示，特斯拉這項為期10年的計畫必須經過股東批准，且依規定要根據公司的市值向馬斯克配股。

這項方案的最高配額將相當於特斯拉12%股份，但這取決於特斯拉能否達成各項里程碑，其中包括公司市值達到8兆5000億美元。

若按照8兆5000億美元市值計算，這些股份的價值將略高於1兆美元。