特朗普下令重啟核試 33年來首次 追趕中俄步伐：中國核武5年內趕上｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】國際矚目的「習特會」今（30 日）早在韓國舉行，美國總統特朗普在會前下令國防部「立即重啟」核試驗，以追上俄羅斯和中國等其他國家的步伐。今次將會是美國繼1992年之後，相隔 33 年首度重啟核試。

特朗普：別無選擇

特朗普今早在 Truth Social 發文稱，美國擁有的核武數量「超過世界上任何其他國家」，又說在核武競爭上，「俄羅斯位居第2，中國則遠遠落後，但在5年內將趕上」。

他表示，雖然核武具有「巨大的破壞力」，但他「別無選擇」，只能擴大和精進美國的核武庫。他指，鑑於其他國家的核試計劃，「我已指示戰爭部（原國防部）開始在平等的基礎上進行核武試驗」。

習特會前不足一小時發文

特朗普的帖文未有提及相關核試時間表及詳細計劃，僅稱「將立即開始」。

這番言論發生在「習特會」前不足一小時，特朗普搭乘「海軍陸戰隊一號」直升機前往釜山金海國際機場期間發布，被指是一個敏感的時間點。目前中國國家主席習近平正主導快速增長的核武擴充計畫。日前特朗普亦公開譴責俄羅斯試射核動力巡航導彈「海燕」（Burevestnik），該飛彈可攜帶核彈頭。

俄羅斯擁5500枚核彈頭全球最多

美國上一次核試在1992年9月23日，代號為Divider，地點位於「內華達國家安全試驗場」（Nevada National Security Site）；同年，時任共和黨總統老布殊（George H. W. Bush）宣布暫停核武試驗。

另一方面，中國自1996年以來未曾進行過核試驗，俄羅斯自1990年起也未有經證實的核試紀錄。

據衛報，特朗普聲稱美國擁有最多核武，但這並非事實，據「國際廢除核武運動」（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons）資料，目前全球核武第一大國為俄羅斯，擁有超過5500枚核彈頭，而美國則約有5044枚。

