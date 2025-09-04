熱氣球節・一文整合｜政府揭 8 月測試失敗
特朗普不耐煩 將致電普京 普京邀澤連斯基赴莫斯科談停火
美國總統特朗普與俄羅斯總統普京上月在阿拉斯加會晤，尋求結束俄烏戰爭，但在促成停火上未能取得突破，英國《金融時報》指，近日談判又陷入僵局。特朗普周三對俄烏戰況表示「不滿」，稱未來幾天將致電普京，之前也會跟烏克蘭總統澤連斯基通話。普京同日結束訪華後受訪稱，如果澤連斯基願意前往莫斯科，他準備好與對方會談；烏方批評這是「陷阱」，無法接受。
普京表示，他對與澤連斯基會面一直持開放態度，重申這類會談必須事前充分準備、要能帶來實質成果，「我從未排除這種會談的可能性，但那有意義嗎？再看看」。普京指若要取得進展，烏克蘭必須先解除軍法管治並舉行選舉，並就領土問題舉行公投。他說，看見「隧道盡頭的一點亮光」，「如果能保持理智，就有可能達成一個可接受的解決方案，結束這場衝突」，但若解決問題的唯一辦法是動武，他也準備以武力結束戰爭。
特朗普則表現得不耐煩，稱「不滿」俄烏戰爭中繼續有人傷亡。他在白宮表示：「我沒有任何信息給俄羅斯總統普京，他知道我的立場，並會作出最終決定……如果我們對此感到不滿，你會看到事情會如何發展。」他說未來幾天將致電給普京磋商。被問到為何沒對俄採取行動施壓，他猛烈批評提問的記者，稱有向購入俄羅斯石油的國家，包括中國和印度徵收次級關稅，已對俄羅斯造成數千億美元損失，又稱還未作出第二和第三階段行動。白宮官員則指，總統擬於周四與澤連斯基通話。
澤連斯基與歐洲領袖續商安全保障
另一方面，澤連斯基周四在法國巴黎與約30名為援烏組成「意志聯盟」的西方領袖舉行峰會，磋商俄烏一旦停火後各國對烏克蘭提供安全保障等議題。領導該聯盟的法國總統馬克龍與英國首相施紀賢會前重申，倘若歐洲日後派部隊往烏克蘭，必須得到美國的支持。馬克龍指，對烏提供安全保障的準備工作已完成，現在是時候在政治層面上獲得確認。
峰會前，澤連斯基與美國總統特使威特科夫以及多國的國家安全顧問舉行閉門會面，商討日後對烏克蘭提供的安全保障。烏國總統幕僚長指，這些安全保證「在海陸空以及網絡上，都必須強而有效」。施紀賢辦公室亦提到，「意志聯盟」國家向烏提供長程導彈的決定。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/特朗普不耐煩-將致電普京-普京邀澤連斯基赴莫斯科談停火/596130?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
