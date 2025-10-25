啟程訪亞洲 特朗普：將向中方提出台灣問題

葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
【on.cc東網專訊】美國總統特朗普在當地時間周五（24日）晚啟程展開亞洲之行，他在專機空軍一號向記者指，與中國領導人會談時可能會提到台灣，以及釋放在囚的香港壹傳媒黎智英問題。
特朗普的亞洲之行為期5天，首先前往馬來西亞吉隆坡出席東盟峰會，之後轉往日本，再到南韓出席亞太經合組織（APEC）峰會，期間會與日本首相高市早苗、南韓總統李在明和中國領導人會面。特朗普指，希望與中國領導人舉行非常好的會晤，預計會與中國達成協議，避免在11月1日生效的對華100%關稅。除了貿易問題，特朗普還透露可能會向中方提出台灣問題，他的清單亦包括釋放黎智英問題，會向中方提出，看看會發生甚麼。
美媒指，特朗普與中國領導人會面時，除了稀土問題，還會試圖說服中方恢復採購美國大豆、打擊芬太尼走私，以及向俄羅斯總統普京施壓要求結束俄烏戰爭。雙方也會討論11月屆滿的關稅休戰期，期望可以延長休戰。中美均不期望會面取得突破，甚至可能無成果，目前所做的準備工作着重於管控分歧。不過，雙方可能達成臨時協議，涉及有限度地減免關稅、延長現行稅率、中國承諾購買美國大豆和波音飛機。美方可能允許更多高端晶片流向北京，中方則放寬對稀土出口的控制。
美國高官透露，特朗普此行尋求與貿易夥伴簽訂經濟和關鍵礦產協議，釋放區內資源，以打造更可靠的產業供應鏈，促進全球成長，並確保更多投資進入美國，同時增加對中國的施壓力度。
