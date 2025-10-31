特朗普出訪收多國贈禮 南韓金冠成焦點 一文回顧近年贈禮 收波音 747 客機引極大爭議︱Yahoo

特朗普獲贈一頂以新羅時代「天馬塚金冠」為藍本的複製品 (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普在亞洲展開新一輪外訪行程期間，獲多國領袖贈送多份禮物，其中南韓總統李在明贈送的金冠最受關注，掀起兩國民眾熱議。特朗普此行收到的禮物，包括金冠、高爾夫球具及噴射機模型等，反映各國領袖在外交禮儀上費盡心思，希望藉此加強與美國的關係。

贈送金冠 正值爆發「拒絕君主」示威

綜合外媒報道，李在明於星期三在慶尚北道慶州國立博物館，向特朗普贈送一頂以新羅時代「天馬塚金冠」為藍本的複製品，並頒授韓國最高榮譽「無窮花大勳章」。這頂金冠的原型出土於 20 世紀 70 年代末的新羅古都慶州，被列為國寶，複製金冠由約 1 公斤黃金打造，單是金料市值便約 1 億 8700 萬韓圓（約 102 萬港元）。特朗普當場表示這份禮物「非常特別」，笑言「想即場戴上」，但禮物一曝光即引發爭議。

在南韓網上社群中，不少人質疑在美國爆發「拒絕君主」（No Kings）示威之際贈送金冠。根據主辦方資料，10 月 18 日美國超過 2600 個城市舉行「拒絕君主」集會，數以千計的民眾湧入紐約時代廣場，高舉「我不效忠任何國王」的標語。

另一方面，部分評論則認為這是「務實外交」的體現，強調金冠象徵友誼與文化交流，亦貼合特朗普對金色與權力象徵的偏好。

特朗普獲頒授韓國最高榮譽「無窮花大勳章」(Photo by Andrew Harnik/Getty Images)

若總統欲保留禮物 須按市價購回

除南韓外，特朗普此行亦從其他亞洲國家領袖處收獲多份別具象徵意義的禮物。據報，他獲贈一套特製高爾夫球具及一架私人噴射機模型，各國領袖均以此展示尊重與友誼，同時希望在貿易及安全合作上爭取有利條件。外界認為，這些精心挑選的禮物既反映出各國對特朗普性格的拿捏，也突顯出他在國際舞台上仍具重大影響力。

根據美國法例，外國政府送予總統的禮物屬公共財產，須交由美國總務管理局保存，若總統欲保留，可按市價購回。民主黨人士曾批評特朗普在首任期內，未有妥善申報部分外國禮物。

收波音 747 客機作禮物

特朗普在本年度多次外訪期間，陸續從各國領袖收獲不同禮物，種類多樣且象徵意義各異，以下為部分禮物一覽：