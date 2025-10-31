Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
特朗普出訪收多國贈禮 南韓金冠成焦點 一文回顧近年贈禮 收波音 747 客機引極大爭議︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普在亞洲展開新一輪外訪行程期間，獲多國領袖贈送多份禮物，其中南韓總統李在明贈送的金冠最受關注，掀起兩國民眾熱議。特朗普此行收到的禮物，包括金冠、高爾夫球具及噴射機模型等，反映各國領袖在外交禮儀上費盡心思，希望藉此加強與美國的關係。
贈送金冠 正值爆發「拒絕君主」示威
綜合外媒報道，李在明於星期三在慶尚北道慶州國立博物館，向特朗普贈送一頂以新羅時代「天馬塚金冠」為藍本的複製品，並頒授韓國最高榮譽「無窮花大勳章」。這頂金冠的原型出土於 20 世紀 70 年代末的新羅古都慶州，被列為國寶，複製金冠由約 1 公斤黃金打造，單是金料市值便約 1 億 8700 萬韓圓（約 102 萬港元）。特朗普當場表示這份禮物「非常特別」，笑言「想即場戴上」，但禮物一曝光即引發爭議。
在南韓網上社群中，不少人質疑在美國爆發「拒絕君主」（No Kings）示威之際贈送金冠。根據主辦方資料，10 月 18 日美國超過 2600 個城市舉行「拒絕君主」集會，數以千計的民眾湧入紐約時代廣場，高舉「我不效忠任何國王」的標語。
另一方面，部分評論則認為這是「務實外交」的體現，強調金冠象徵友誼與文化交流，亦貼合特朗普對金色與權力象徵的偏好。
若總統欲保留禮物 須按市價購回
除南韓外，特朗普此行亦從其他亞洲國家領袖處收獲多份別具象徵意義的禮物。據報，他獲贈一套特製高爾夫球具及一架私人噴射機模型，各國領袖均以此展示尊重與友誼，同時希望在貿易及安全合作上爭取有利條件。外界認為，這些精心挑選的禮物既反映出各國對特朗普性格的拿捏，也突顯出他在國際舞台上仍具重大影響力。
根據美國法例，外國政府送予總統的禮物屬公共財產，須交由美國總務管理局保存，若總統欲保留，可按市價購回。民主黨人士曾批評特朗普在首任期內，未有妥善申報部分外國禮物。
收波音 747 客機作禮物
特朗普在本年度多次外訪期間，陸續從各國領袖收獲不同禮物，種類多樣且象徵意義各異，以下為部分禮物一覽：
2 月 7 日：以色列 總理內塔尼亞胡贈送鍍金傳呼機，與以色列去年在黎巴嫩用於襲擊真主黨成員的裝置相同。特朗普形容這份禮物「有點令人不安」。
2 月 28 日：日本時任首相石破茂贈送一頂金製武士頭盔，出自其家鄉製造。
3 月 12 日：烏克蘭總統澤連斯基贈送烏克蘭拳手 Oleksandr Usyk 奪得的世界拳擊冠軍金腰帶。
5 月 6 日：俄羅斯總統普京透過美方特使轉交一幅畫像，描繪特朗普在 2024 年於賓夕法尼亞州遇襲後倖免的瞬間。
5 月：加拿大總理卡尼贈送 Kananaskis 高爾夫球場的帽子及球具，並附上一張二戰期間加美士兵高爾夫比賽的老照片。
5 月 21 日：卡塔爾贈送一架價值 4 億美元的波音 747 客機，作為新「空軍一號」，引發極大爭議。特朗普稱，該飛機日後將轉交特朗普總統圖書館基金會。
7 月 28 日：德國總理默茨贈送特朗普祖父的德國出生證書，並邀請他造訪祖籍地。
8 月 18 日：蘇格蘭首席部長 John Swinney 贈送特朗普母親 Mary Anne 的 1921 年人口普查紀錄，以及外祖父母 1853 年的婚姻紀錄。
8 月 22 日：烏克蘭澤連斯基再度訪美，贈送一支曾屬烏克蘭前線士兵的高爾夫球桿。
9 月 17 日：俄羅斯普京在阿拉斯加峰會後寄送特朗普與其合照，特朗普表示將簽名回贈。
10 月 14 日：英國國王查理斯三世贈送一本紀念《美國獨立宣言》 250 周年的手工皮革書，及特朗普第二任期就職日懸掛於白金漢宮的國旗。
10 月 28 日：阿根廷總統 Javier Milei 贈送金框的諾貝爾和平獎提名信。
10 月 29 日：日本首相高市早苗贈送已故前首相安倍晉三使用過的推桿，連同由松山英樹簽名的金色高爾夫球及球袋。
10 月 30 日：南韓李在明贈送新羅王冠複製品，象徵文化友誼。特朗普笑言「想即場戴上」。
