特朗普向伊朗商業伙伴輸美貨品加徵 25% 關稅 中國為伊朗最大貿易夥伴｜Yahoo

(Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普在社交平台 Truth Social 宣布，對所有與伊朗有商業往來國家的輸往美國貨物，加徵 25% 關稅。即時生效。

目前中國是伊朗最大的貿易夥伴，其次是伊拉克、阿聯酋、土耳其和印度。

《CNN》昨日引述兩名美國官員消息，指特朗普正在權衡對伊朗作出軍事干預的可能性，另外亦有考慮其他非軍事選項，包括實施制裁。白宮發言人萊維特表示，包括空襲在內的軍事選項仍在「考慮之中」。

總部設於美國的人權組織 Human Rights Activist New Agency 表示，伊朗反政府示威最新造成最少 599 人死亡，包括 510 名示威者和 89 名安全部隊人員，被捕人數 10,694 人。