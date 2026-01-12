特朗普向伊朗商業伙伴輸美貨品加徵 25% 關稅 美國國務院促公民立即離開伊朗｜Yahoo

(Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普在社交平台 Truth Social 宣布，對所有與伊朗有商業往來國家的輸往美國貨物，加徵 25% 關稅。即時生效。另外，美國國務院敦促公民立即離開伊朗。

目前中國是伊朗最大的貿易夥伴，其次是伊拉克、阿聯酋、土耳其和印度。

《CNN》昨日引述兩名美國官員消息，指特朗普正在權衡對伊朗作出軍事干預的可能性，另外亦有考慮其他非軍事選項，包括實施制裁。白宮發言人萊維特表示，包括空襲在內的軍事選項仍在「考慮之中」。

廣告 廣告

總部設於美國的人權組織 Human Rights Activist New Agency 表示，伊朗反政府示威最新造成最少 599 人死亡，包括 510 名示威者和 89 名安全部隊人員，被捕人數 10,694 人。

籲美國公民沿陸路前往阿美尼亞或土耳其

伊朗局勢持續不穩，美國國務院透過「德黑蘭虛擬大使館」網站發放警示，敦促美國公民立即離開伊朗（Leave Iran now）。

警示指，伊朗各地抗議活動不斷升級，可能演變為暴力衝突，導致逮捕和傷亡；伊朗政府亦已加強安保措施，包括道路封閉、公共交通中斷和網路封鎖，同時限制民眾使用行動網路、固網電話等，各航空公司繼續減少或取消往返伊朗的航班，部分航空公司已暫停服務至周五（16 日），「美國公民應做好網絡持續中斷的準備，並事先規劃備用通訊方式。如安全允許，可考慮經陸路前往亞美尼亞或土耳其離開伊朗。」