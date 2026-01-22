立即投選年度十大消費新聞
特朗普向歐洲多國發炮 斥丹麥「忘恩負義」 與北約框架協議未觸及格陵蘭主權問題｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】格陵蘭問題成為國際關注焦點，美國總統特朗普（Donald Trump）周三（21 日）在瑞士達沃斯的世界經濟論壇年會發表演說，首次明確表態指「不會使用武力」奪取格陵蘭。其後特朗普與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會面，並指雙方已就格陵蘭問題達成協議框架，決定撤回早前因持反對立場對 8 個歐洲國家實施的10%關稅。不過呂特指，會面中沒有提及格陵蘭的主權問題。
「不會使用武力」
特朗普在達沃斯的世界經濟論壇年會發表的演說長達一小時，在備受關注的格陵蘭議題上，美國曾指武力是其中一個選項，特朗普最新則明確表態，指「不會使用武力」（I won’t use force），消息一度刺激市場造好。
不過，特朗普同時重申，只會接受「完全擁有」格陵蘭的方案，形容該島「實際上是北美的一部分」，警告反對者「你可以說不，但美國會記住」。
抨擊丹麥「忘恩負義」
特朗普在演說中曾四次將「格陵蘭島」誤稱為「冰島」，但多次重申要求獲得格陵蘭島控制權，強調只有美國有能力確保該地安全。
他又援引歷史，指丹麥在第二次世界大戰期間被德國攻陷，無力防衛本土及格陵蘭，美國介入並在戰後歸還格陵蘭。他批評丹麥「忘恩負義」，指當年美國歸還格陵蘭「有多愚蠢」。
向歐洲國家發炮
除了領土爭議，特朗普亦對多個歐洲國家及領導人「開火」及調侃。他指若非美國在二戰勝利，「你們所有人都會在說德語和少許日語。（you’d all be speaking German and a little Japanese） 」。他又嘲諷東道國瑞士，稱若沒有美國，瑞士「什麼也賺不到」。他亦取笑法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）因眼疾在室內戴太陽眼鏡。
對於加拿大總理馬克卡尼（Mark Carney）在演講中不點名批評美國破壞規則秩序，為所欲為。特朗普威脅道「加拿大靠美國生存，馬克，下次你發表言論時記住這一點。」
特朗普同時將矛頭指向美國國內兩名「宿敵」，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）及民主黨眾議員奧馬爾（Ilhan Omar），說奧馬爾「不會再逍遙法外太久了」。
特朗普批評歐洲國家的移民和經濟政策，令歐洲「完全變了樣」，他亦質疑北約（NATO）是否願意保衛美國。惟北約歷史上，唯一一次啟動集體防禦條約，正是在美國 2001 年的 911 襲擊後應美方要求而實施。
據CNN報道，特朗普演講為一睹其風采的與會者蜂擁而至，不過隨着演說變得冗長，現場氣氛逐漸趨向冷淡，到後段部分聽眾更提前離場，最終僅以零星掌聲作結。
Axios 引消息：未談及主權問題
特朗普在演說結束數小時後，與北約秘書長呂特（Mark Rutte）進行會面，會後在 Truth Social 發文稱，雙方已「制定關於格陵蘭島乃至整個北極地區未來協議的框架，涉及資源及安全問題」，形容對美國及所有北約成員國而言都是「極佳的解決辦法」，又形容「給了美國所有想要的東西」。
他亦決定撤回原定於 2 月 1 日對 8 個歐洲國家實施的關稅威脅。CNN 記者會後問道，該協議是否能實現他擁有格陵蘭的願望，特朗普僅稱這是一份「長期協議」。
獨立網媒 Axios 引消息指，該協議框架並不涉及格陵蘭主權問題，方案建議容許美國擴大在格陵蘭的軍事力量，及設立防衛區，同時加強北約在北極地區的防禦工作，及加大在原料開採上的合作。
方案亦包括在格陵蘭部署防禦系統 Golden Dome ，以應對俄羅斯與中國的影響。美國預計將於未來數周與丹麥及格陵蘭展開高階談判，以敲定最終協議。
