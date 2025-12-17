特朗普告BBC索償100億美元 指控《廣角鏡》節目惡意剪輯 BBC表明抗辯 一文拆解事件爭議｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普（Donald Trump）周一(15日)在美國佛羅里達州入稟，起訴英國廣播公司（BBC）誹謗及違反貿易競爭法，兩項指控共索償 100 億美元（約 780 億港元）。BBC表示，將就其中的誹謗訴訟抗辯。

特朗普為何起訴BBC？

特朗普指控 BBC 在新聞專題節目《廣角鏡》（Panorama）的一條紀錄片中，剪輯他於 2021 年 1 月 6 日國會山莊騷亂前向支持者發表的演說內容。翻查記錄，特朗普當時曾說「我們會走到國會山莊，為我們勇敢的參議員和眾議員打氣」，相隔逾 50 分鐘，他再說「我們戰鬥，我們要拼命戰鬥。」（And we fight. We fight like hell.）

廣告 廣告

英國BBC總部 (AP Photo/Kin Cheung)

不過，節目剪接相關片段後，把該兩段話連接在一起，並加入「我會和你們一起」（and I'll be there with you），被指令觀眾產生誤解。特朗普指控節目誹謗，向法庭索償 50 億美元（約 390 億元）。

上月BBC就造成「錯誤印象」致歉

特朗普上月已曾公開表示有意提出訴訟，批該節目「篡改了我說出口的話」。其法律團隊在入稟文件中指，BBC「蓄意、惡意及具欺騙性」剪接其演說內容，令外界誤以為他直接呼籲暴力行動。

BBC 發言人今（17 日）表示，將就誹謗訴訟抗辯，及不會就仍在審理的法律程序作進一步評論。BBC 上月曾向特朗普致歉，但拒絕對方索償的要求，表示不同意存在「提出誹謗申索的基礎」。

總裁Tim Davie因剪輯事件辭職

BBC 早前承認，相關剪接造成「錯誤印象」，令人以為特朗普「直接呼籲暴力行動」，但認為不足以構成誹謗。早前有英國傳媒引述一份由BBC 獨立顧問發出的內部備忘錄，批評剪接方式「嚴重誤導了觀眾」；BBC 總裁Tim Davie及新聞部主管 Deborah Turness 亦在今年 11月因該爭議辭職下台。

BBC 行政總裁 Tim Davie在 11月時辭職(Photo by Ilyas Tayfun Salci/Anadolu via Getty Images)

BBC 律師團隊早前曾回應指，剪接只為縮短片段時長，並無惡意成分；特朗普在該節目播出後不久再次當選，未有對他造成損害。

佛羅里達州司法管轄權成疑

特朗普亦需要證明，觀眾可以在佛羅里達州觀看BBC 該節目，否則該州法院或會認為不具備審理此案的司法管轄權。BBC 表示，未有把該集《廣角鏡》透過美國頻道發放；雖然節目曾在 BBC iPlayer 上架，但只限英國觀眾收看。

入稟文件則指，佛羅里達州居民可透過 VPN 或串流平台 BritBox 收看節目，另外亦引用 BBC 與第三方媒體公司 Blue Ant Media 的內容授權協議，包括在北美發行該節目的授權。

Blue Ant Media 確認取得發行權，但表示旗下買家未有在美國播出該集節目，並指收到的國際版本「為配合時長在多處有刪剪」，內容未有包含涉事剪接片段；Blue Ant Media 亦未有在該案中被列為被告。

英政府：捍衛 BBC 獨立性

BBC是英國的公共廣播機構，擁有獨立的董事局，政府新聞發言人回應案件時表示，「任何法律行動屬 BBC 事務」，政府會捍衛 BBC 的獨立性，其作為值得信賴、公正無私的公共廣播機構地位，「重要的是，他們必須採取行動維護公信力，並在錯誤發生時迅速糾正。」

工黨影子文化大臣 Nigel Huddleston 表示，首相施紀賢應向特朗普解釋，控告 BBC 會對繳交牌照費的英國國民造成損失；自由民主黨黨魁 Ed Davey 促請施紀賢表態，指起訴 BBC 的做法「不可接受」。

法律費用或高達1 億美元

特朗普近年多次向新聞機構提出高額訴訟，部分個案最終以數以百萬計美元達成和解。保守派媒體 Newsmax 創辦人兼行政總裁Chris Ruddy 表示，美國誹謗訴訟門檻高，但和解可避免承擔訴訟成本，估計 BBC 案的法律費用或高達 5,000 萬至 1 億美元（3.9 億至 7.8 億港元）。

BBC 電台部前主管 Mark Damazer 則認為，案件關乎 BBC 的獨立性，「如果不打這場官司，將會對BBC的聲譽造成極其嚴重的損害。」

來源：BBC 、 the Guardian