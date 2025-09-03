特朗普回應俄朝元首出席中國閱兵，稱不擔心中俄聯手。(AP)

美國總統特朗普回應俄羅斯總統普京及北韓領袖金正恩，出席北京今日舉行的抗戰勝利80周年閱兵，說不認為這是對美國的挑戰。

特朗普在白宮橢圓形辦公室被記者問到，中國將舉行大型閱兵，對於普京及金正恩將出席，是否認為是對美國的挑戰，或擔心這些國家試圖抗衡美國？特朗普回應：「不，完全不擔心，中國需要我們，我與習近平主席關係良好。你們也知道，但中國需要我們，遠多於我們需要他們，我不擔心。」

特朗普回應俄朝元首出席中國閱兵。(央視新聞)

特朗普：對普京非常失望

在另一個電台訪問中，特朗普重申不擔心中國與俄羅斯組成針對美國的軸心，指美國擁有世界上最強大的軍事力量，並相信中俄不會向美國動武。特朗普亦提到，對普京「非常失望」，指華府正計劃採取一些措施，減少在俄烏戰事中的死亡人數。

