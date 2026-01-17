特朗普威脅或向不支持美國取得格陵蘭的國家加徵關稅。(Reuters)

美國總統特朗普重申，美國必須取得格陵蘭，否則國防將出現重大漏洞，他同時威脅或會向反對美國控制取得丹麥自治領地格陵蘭的國家加徵關稅。

特朗普在白宮出席活動時表示，為了國家安全，美國需要取得格陵蘭，如果有國家不同意，他可能像先前威脅對歐洲製藥業加徵關稅般，對不支持美國取得格陵蘭的國家加徵關稅。特朗普其後接受傳媒訪問時透露，北約一直就格陵蘭問題同美國接觸。他重申，美國基於國家安全理由，非常需要格陵蘭，否則美國的國家安全將出現重大漏洞，尤其在推動「金穹」導彈防禦系統及其他所有相關項目。

美國兩黨國會代表團到了丹麥訪問。(Reuters)

美國兩黨國會代表團到了丹麥訪問

美國格陵蘭特使蘭德里(Jeff Landry)預告，計劃3月訪問格陵蘭。蘭德里接受霍士新聞(Fox News)訪問時說，他認為只要事件發展到某個程度，就能夠達成協議，重申總統特朗普已經表明立場。

另外，由美國共和民主兩黨議員組成的11人國會代表團到了丹麥訪問，在哥本哈根與丹麥及格陵蘭領導人會晤。有成員表示，此行是要為當前局勢降溫，同時表明格陵蘭應被視為盟友而非資產。

