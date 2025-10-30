特朗普宣布「芬太尼關稅」減半明年訪華｜中國暫停稀土新管制一年｜釗峰出軌後首回應感情事｜10 月 30 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 10 月 30 日（週四）。本港今晚至明早大致多雲，有一兩陣微雨，最低約 25 度；明日日間部分時間有陽光及炎熱，市區高見約 29 度，新界再高一兩度，吹輕微至和緩東至東北風。展望週末稍涼、乾燥；下週初風勢頗大。明日最高紫外線指數約 7（高）。另有東北季候風明日稍後抵達華南沿岸，週末至下週初菲律賓以東低壓區或逐步發展並於中期進入南海中南部移向越南一帶。

【今日重點新聞】

習特會｜特朗普宣布「芬太尼關稅」減半至 10% 明年 4 月訪華 習近平：雙方不應陷入相互報復惡性循環｜Yahoo

【Yahoo 新聞】中國國家主席習近平與美國總統特朗普今早在南韓釜山會談約 1 小時 40 分鐘。特朗普其後於返美途中宣布把「芬太尼關稅」減半至 10% ，稱中方將恢復購入大量美國大豆，並表示中方稀土出口管制已清除，同時透露明年 4 月訪華，其後習近平亦會回訪美國。這是二人自 2019 年 6 月大阪 G20 後再度會面。

「傑斯」尹耀昇獲加拿大政治庇護 正申請永居 稱加政府「判斷我唔係洗黑錢」｜Yahoo

【Yahoo 新聞】曾因洗黑錢及串謀作具意圖煽動行為罪入獄的網台主持尹耀昇，出獄後赴加申請庇護。他指一度因案底被拒以旅客身份入境、滯留台灣，後在國會議員協助下入境。加拿大邊境局就其案底要求於 10 月 28 日開聽證會，最終獲批政治庇護、可申請永久居留。他稱移民官不認同港方以洗黑錢起訴其眾籌行為，形容結果令其釋懷並感恩。

特朗普下令重啟核試 33 年來首次 追趕中俄步伐：中國核武 5 年內趕上｜Yahoo

【Yahoo 新聞】在「習特會」前不足 1 小時，特朗普於社交平台指示「立即重啟」核試，為 1992 年以來首次。他稱美國核武數量「超過其他國家」，又指俄羅斯第 2 、中國「 5 年內將趕上」。帖文未交代時間表與詳情。資料顯示，美國上次核試為 1992 年 9 月 23 日；中國自 1996 年、俄羅斯自 1990 年起未有獲證實核試紀錄。

【今日重點財經新聞】

中國稱暫停實施 10 月 9 日公佈的稀土出口管制措施一年

【彭博】中國商務部宣布暫停推行 10 月 9 日公布的稀土出口新管制一年，並研究細化方案。消息指出，此前中美領導人在韓國會晤，就緩和貿易糾紛達成共識。原擬措施包括將受管制稀土由 7 種增至 12 種、對含微量中國稀土或使用中國設備製造的出口品實施管制、以及禁止出口相關技術與材料。

安世半導體前 CEO 被指試圖「掏空」歐洲業務 擬將設備和專利轉移至中國

【彭博】荷蘭上月接管安世半導體。有知情者稱，前中國籍執行長張學政曾計畫把德、英工廠部分機器與專利轉往中國，並擬裁減歐洲員工約 40% 。荷蘭經濟事務部指相關行為威脅公司在歐生產、知識與知識產權的持續性。安世稱向法院申請暫停其職務有「充分理由」；母公司聞泰科技則批評荷蘭干預損害運營。

日圓創 8 個半月新低 植田和男：不會為加息設定路線圖

【AASTOCKS】日本央行維持利率不變，日圓兌美元跌至約 153.76 ，創 8 個半月新低。行長植田和男稱不對短期匯率波動評論，強調決策獨立，會視乎工資與物價走勢評估加息時機及可行性，現時不設定加息路線圖。他指核心通脹溫和上升、整體經濟與央行基準預測大致相符。

【今日重點娛樂新聞】

釗峰出軌後首回應感情事 與世隔絕 10 日禪修對人生有反思

【Yahoo 娛樂圈】C AllStar 成員梁釗峰被前女友公開戀情後爆出出軌風波，形象受挫。昨日他出席活動受訪，稱早前參與為期 10 日的禪修，期間與世隔絕、有所反思，現決定低調處理感情事，以時間與作品重建形象，專注工作。

葉蒨文曾展望晒日本甜蜜旅行照 被眼利網民發現分床瞓 二人回應：中國人不能越界

【Yahoo 娛樂圈】《女神配對計劃》情侶檔葉蒨文與曾展望在大阪、京都旅遊高調放閃，惟有照片顯示入住雙床房引網民討論。葉蒨文回應「男女授受不親」，二人其後出席 TVB 節目巡禮稱旅程增進感情，曾展望笑言同房最慳錢、分床屬傳統觀念，不應越界。

專訪｜郭晉安《金式森林》與陳曉華「愛上」對方 因一對子女盡量避談戀情 相信緣份有上帝安排

【Yahoo 娛樂圈】《金式森林》口碑與收視上揚。郭晉安談角色與合作，稱為免老套刻意以新方法演繹，並盛讚後輩陳曉華勤力、進步快；對外界關注其感情，他指因子女關係盡量低調，但相信緣份與上帝安排，盼未來能與另一半相伴到老。