特朗普家族與趙昌平的特赦關係分析

許多新遊戲上市時的解鎖時間點，大多數都在凌晨 12 點左右，導致不少玩家為了期待的遊戲，經常會熬夜先玩個幾小時，或是乾脆隔天直接請假來玩。而近日，一位移居美國多年的日本網友就分享了和美國同事的對話，他自己為了玩新上市的遊戲大作而通宵，導致隔天上班精神不濟，沒想到他的美國同事反而建議他應該「提早下班去玩」，而不是犧牲寶貴的睡眠時間，該對話也在社群中引起熱議。

Yahoo Tech HK ・ 38 分鐘前