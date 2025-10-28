許紹雄逝世終年 76 歲
特朗普家族與趙昌平的特赦關係分析
其他人也在看
日本人為玩遊戲犧牲睡眠！美國同事建議「該犧牲的是上班時間」掀熱議
許多新遊戲上市時的解鎖時間點，大多數都在凌晨 12 點左右，導致不少玩家為了期待的遊戲，經常會熬夜先玩個幾小時，或是乾脆隔天直接請假來玩。而近日，一位移居美國多年的日本網友就分享了和美國同事的對話，他自己為了玩新上市的遊戲大作而通宵，導致隔天上班精神不濟，沒想到他的美國同事反而建議他應該「提早下班去玩」，而不是犧牲寶貴的睡眠時間，該對話也在社群中引起熱議。Yahoo Tech HK ・ 38 分鐘前
Tesla 用戶分享「Mad Max」模式的實際體驗
對於某些人來說，”Mad Max” 可能被視為日常駕駛的延伸；但對我來說，這種看法並不 […]TechRitual ・ 9 小時前
Nissan 與 Lithion 在加拿大啟動電動車電池回收新計劃
Nissan 與 Lithion 在加拿大啟動電動車電池回收新計劃TechRitual ・ 3 小時前
Samsung Galaxy Buds4 和 Buds4 Pro 設計小幅升級，電池容量增加
Samsung Galaxy Buds4 和 Buds4 Pro 設計小幅升級，電池容量增加TechRitual ・ 4 小時前
Honor Magic8 Ultra 顯示器規格、處理器及相機詳情曝光
Honor Magic8 Ultra 顯示器規格、處理器及相機詳情曝光TechRitual ・ 3 小時前
美國參議員提出限制青少年使用 AI 聊天機器人提案
根據最新消息，參議員 Josh Hawley（共和黨－密蘇里州）和 Richard Blumenthal（民主 […]TechRitual ・ 3 小時前
發現 2,300 萬年前在加拿大生活的無角犀牛化石
發現 2,300 萬年前在加拿大生活的無角犀牛化石TechRitual ・ 10 小時前
Photoshop 和 Premiere Pro 新增 AI 工具提升編輯效率
Adobe 近日啟動了其年度 Max 活動，首次展示了即將推出的生成式人工智能工具，這些工具將在 Photos […]TechRitual ・ 14 小時前
Insta360 發佈 X4 Air 全景相機：8K 30p 錄影、鏡片可拆換
Insta360 最近發佈了其新款 X4 Air 360度運動相機，僅在六個月前推出的 X5 相機後，顯示出該 […]TechRitual ・ 14 小時前
4D 超聲波技術助力器官血流成像新進展
4D 超聲波技術助力器官血流成像新進展TechRitual ・ 16 小時前
ChatGPT 將於明年支援 PayPal 付款功能
PayPal 今日宣布，將於 2026 年某個時候開始，允許用戶通過 ChatGPT 直接使用其錢包進行購物。 […]TechRitual ・ 10 小時前
OpenAI 終於完成企業重組：非營利實體掌握控制權、繼續與微軟和諧共處
在經過長達半年的籌備後，OpenAI 今日宣布其原有營利子公司已正式轉變為「公益企業」並由非營利實體掌控。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
中港澳5G實測！B4Travel Plus數據卡：免實名、無限上網，三網全通掂唔掂？
呢條片 ManHungTech 實測 B4Travel Plus 嘅中國澳門 5G 數據卡，賣點係支援中國移動、中國聯通、中國電信三間網絡商，話可以喺內地同澳門享受到 5G 網絡。影片主要介紹呢張卡嘅基本資料、購買方式、數據用量等等，最重要嘅當然係實際測試，睇下係咪真係收到三網嘅 5G 訊號，速度又如何。想知呢張卡係咪真係咁掂，睇完就知！ 影片重點擺喺實際測試上面。首先，確認到喺澳門可以成功接收到中國移動、中國聯通、中國電信嘅 5G 訊號，證明佢嘅確可以做到三網全通。跟住就做咗速度測試，睇下喺唔同網絡商嘅表現。影片都有提及呢張卡嘅缺點同不足之處，例如喺某啲情況下速度可能唔夠快等等。總括嚟講，呢張 B4Travel Plus 數據卡喺網絡覆蓋方面表現唔錯，但實際速度表現就視乎唔同嘅網絡環境而定。TechRitual ・ 15 小時前
香港人去西藏 | 最新證件要求與申請方法！附交通景點住宿攻略
計劃香港人去西藏旅遊？本文整理最新資訊，包括必玩景點如布達拉宮、納木錯、羊卓雍錯及珠穆朗瑪峰大本營，香港去西藏證件需求、台胞證規定、邊防證申請方法，以及飛機、火車、公路等交通方式比較，助你輕鬆規劃高原之旅。Trip.com ・ 1 天前
Tesla 董事會主席強調 Musk 薪酬計劃的重要細節
Tesla 董事會主席 Robyn Denholm 今日在 Bloomberg TV 上發表了對首席執行官 E […]TechRitual ・ 8 小時前
iPhone 20 將取消所有傳統按鍵
近期有不少關於 iPhone 20 系列的傳聞，這款手機預計將於 2027 年發佈，以慶祝首款 iPhone […]TechRitual ・ 7 小時前
效能太差！Switch 2版《艾爾登法環》宣布延期到2026年才發售
FromSoftware 原定在 2025 年於 Nintendo Switch 2 推出的《艾爾登法環 褪色者版》（ELDEN RING Tarnished Edition）宣布延期至 2026 年才登場，原因出在之前就引發關注的「遊戲效能問題」。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
妨礙司法公正罪成 蔡天鳳前家姑判囚18個月 官斥「慈母多敗兒」
【on.cc東網專訊】名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家分屍案，鄺港智母親李瑞香被指隱瞞兒子行蹤，被控妨礙司法公正罪，早前被法官陳廣池裁定其控罪罪名成立。案件今（28日）於區院判刑，法官表示被告行為對社會司法制度及公義造成衝擊和蔑視，判刑需有阻嚇性，更稱其「慈母多敗兒on.cc 東網 ・ 22 小時前
Samsung 三摺疊手機真身首度公開，內摺確認或於 11 月在少數地區發售
趁著 APEC 正在南韓慶州舉辦的機會，Samsung 首度公開了旗下三摺疊手機的真身。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫33年 視繼子如己出
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前