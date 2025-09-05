特朗普將簽行政命令 國防部改名戰爭部｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普將國防部改名戰爭部（Department of War）的主意進入新階段：外媒報道，特朗普將會在當地時間周五（5 日）簽署行政命令，正式將國防部改名。至於赫格塞斯（Pete Hegseth）的國防部長職位，將會改名為「戰爭部長」（Secretary of War）。

《BBC》報道，行政命令的文本內容「與『國防部』相比，『戰爭部』這個名稱傳達更強烈的戰備和決心信息，而『國防部』只強調防禦能力」。而為了展示「實力與決心」，行政命令又授權國防部長、其部門及其下屬官員使用新的頭銜作為次要名稱。另外，行政命令更指示赫格塞斯建議並納入立法和行政行動，推動該部門的永久改名為戰爭部。

白宮目前未透露永久改名將耗資多少，但有美國媒體預計，對國防部轄下數百個機構、徽章、電郵地址、制服等進行全面改動，將會耗資數十億美元，亦可能阻礙五角大樓削減開支和浪費的努力。

1789 年成立戰爭部 二戰後改名

戰爭部原先由美國第一任總統喬治華盛頓在 1789 年創立，負責管轄美國陸軍並維護其裝備，首任戰爭部長為諾克斯（Henry Knox），而海軍部要相隔 9 年後的 1798 年才成立，到了 1947 年，戰爭部被劃分並更名為陸軍部和空軍部，再在 1949 年被改名為國防部。根據當時的行政命令，國防部的名稱「使國防部更加關注國家利益，並向對手發出信號，表明美國隨時準備為維護自身利益而發動戰爭」。

特朗普早前就曾經表示，在一戰和二戰時期，美國以「戰爭部」取得令人難以置信的勝利，因此認為用回戰爭部的名稱是好事，他並且相信國會議員都會支持這個提議。

【報道】

BBC