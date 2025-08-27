特朗普對中國學生赴美讀書感榮幸 稱大學體系沒有他們將會「很快玩完」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普當地時間周二（26 日）在內閣會議回應記者提問時表示，對於有中國學生在美國讀書感到「榮幸」（honored），稱他們能夠幫助美國的大學維持營運，又指如果沒有中國學生，美國大學體系會走入絕路，將會「很快玩完」（go to hell very quickly）。

特朗普表示，曾經跟國家主席習近平說過，很榮幸能有他們的學生來到美國的大學，不過他都表示，美國當局會繼續進行審查，「謹慎行事，看看他們是誰。」

5 月底魯比奧曾指要撤銷中國學生簽證

在今年 5 月底中美關係相對緊張之際，當時國務卿魯比奧（Marco Rubio）就曾經表示，將會撤銷中國學生的簽證，包括跟中共有關或在關鍵技術領域就讀的學生，又表明會加強審查來自中國與香港的簽證申請。

不過，特朗普周一（25 日）在白宮會見南韓總統李在明時，就表示美國將會允許 60 萬中國學生來美國大學留學，作為與中國貿易談判的一部分。特朗普的說法引起支持者和保守派陣營的反彈，但是特朗普在內閣會議上已經再強調立場，指他們會接納中國學生，而魯比奧正正坐在特朗普身旁。

美國多間院校去年中止與內地院校合作

中國赴美留學生數量，在 2019-2020 學年達到高峰的 372,532 人，之後受疫情影響下滑，在 2023 年下跌至 277,398 人。

隨著中美關係緊張，美國兩黨都有聲音指大學不應該幫中國訓練高質素人才，尤其是讓這些人才在返國後為量子電腦、人工智能和航天科技領域作貢獻。而在去年，包括密歇根大學在內的多間院校，都宣布跟多間內地大學中止合作關係。

李成鋼本周赴華盛頓

另外《路透社》引述美國政府發言人指，預計中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼本星期將前往美國華盛頓，可能會與美國副部級政府官員會面。李成鋼最近與中國國務院副總理何立峰一起參與與美國的貿易會談，但發言人說，李成鋼今次訪問並非正式磋商的一部分。

報道又引述知情人士說，李成鋼並非應美方要求訪美，他亦不會與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）會晤。

