特朗普左右手先後現瘀傷 CNN 質疑未公開健康狀況

特朗普的雙手健康一直是傳媒關注話題，今年 12 月初，他在白宮會見內閣成員時便被發現右手背部貼上藥布。(Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

美國總統特朗普的手部持續受到傳媒關注，CNN 今日（31 日）報道，他的左手背部在上周不同場合都被發現有輕微瘀傷或膚色異常，而其右手在過去數個月更是持續有瘀傷痕迹。白宮曾解釋，79 歲的特朗普右手傷痕是經常握手和使用阿士匹靈所致，CNN 質疑左手的新傷痕使白宮過去的解釋變得蹺蹊。

七月證實患上慢性靜脈功能不全

上周三（24 日），特朗普在佛羅里達海湖莊園參與「聖誕通話」活動時，被傳媒拍下持着電話的左手手背有明顯瘀傷，引發輿論對其健康狀況的新一輪關注。CNN 引述醫學專家指出，這是老年人普遍存在的良性狀況，但警告特朗普若拒絕對自己的健康開誠佈公，只會令外界更加緊張監察。

廣告 廣告

今年七月，特朗普被發現雙腿腫脹，白宮解釋，他患上慢性靜脈功能不全，指出這是年逾七旬人士的普遍問題，至於手部瘀傷則是經常握手和使用阿士匹靈所致。至本周再被傳媒追問特朗普的左手狀況，白宮沒有再提供新的解釋；白宮新聞秘書萊維特僅重複今年二月以來的說法，指特朗普是人民公僕，比歷史上任何一位美國總統接觸更多美國人、每天跟他們握手。

今年八月，特朗普在白宮接見南韓總統李在明時，被發現右手手背有明顯瘀傷。(Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

CNN 則引述喬治華盛頓大學藥物及健康科學教授 Jonathan Reiner 指出，特朗普左手的異常膚色不似是因為握手造成，因為他是慣常使用右手的。他補充，阿士匹靈會使人較易流血，但使用比阿士匹靈更強力的薄血藥的病人，往往會出現類似特朗普手部的瘀傷，他質疑特朗普有否完全披露自己服用了甚藥物。

Reiner 說，薄血藥很普遍，並不代表嚴重健康問題，前總統拜登任內也曾公開自己使用薄血藥，但現在的問題是透明度多於醫學問題。白宮通訊主任張振熙沒有回答特朗普是否已完全公開自己服用了甚麼藥物，反指所謂醫學專家基於政治動機作出錯誤猜測，明顯違反了醫師誓詞，應該去驗腦。

特朗普先後於 11 月和 12 月初被發現在公開活動上閉目瞌睡，白宮均予否認，其中在 12 月初一次解釋，他只是在專注聆聽會議。哥倫比亞大學國際及公共事務研究學者 Timothy Naftali 警告，即使所有政府都要面對總統健康公開透明的壓力，特朗普自我標榜其活力不變的形象，只會令自己的微小狀況吸引更密切的注視。