特朗普怒轟 ABC、NBC 「假新聞」 不滿被唱衰：贊成當局撤銷牌照︱Yahoo

美國總統特朗普。 (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普在社交平台 Truth Social 發文，猛烈抨擊美國廣播公司（ABC）及全國廣播公司（NBC），指兩間電視網絡「極度偏頗」，聲稱會支持聯邦傳播委員會（FCC）撤銷它們的牌照。特朗普表示，這些媒體對他 97% 的報道都是負面，形容是「民主黨的附屬機構」，並直言「他們如此偏頗、不誠實，已經是真正威脅我們的民主」。

稱97%報道屬負面

特朗普在貼文中自稱在總統任內獲得「極高的支持率」，又自評為「美國歷史上最偉大的 8 個月之一」，但卻依然受到媒體不斷負面報道，指 ABC 及 NBC 對他 97% 的報道都是負面，形容是「民主黨的附庸」（an arm of Democrat Party）。他以全大寫字母寫道「如果情況如此，他們應被 FCC 撤銷牌照」，並補充「我完全贊成這樣做，因為這些媒體如此偏頗、不誠實，已經是真正威脅我們的民主」。

特朗普在之後另一帖文指控 ABC 和 NBC 是假新聞，更是「全球最差和最偏頗的兩大網絡」，又質疑它們為何不用「每年支付數百萬美元的牌照費」。他聲稱「不公正的新聞業不應被獎勵，應該被終止」。

基於新聞偏頗吊銷牌照或違憲

根據規定，美國全國性電視網絡本身不需持有 FCC 發出的新聞內容牌照，但須為全國地方分台提供節目，而這些地方電視台則必須定期續牌。據外媒引述法律專家指出，若要基於新聞偏頗而吊銷牌照，將違反美國憲法第一修正案，過往類似嘗試亦被法院否決。

特朗普近期頻頻與大型媒體爆發法律糾紛。他早前分別與哥倫比亞廣播公司（CBS）及 ABC 就誹謗訴訟達成和解，兩媒體須支付的金額分別為 1,600 萬美元（約 1.24 億港元）及 1,500 萬美元（約 1.17 億港元）。

NBC 現由 NBCUniversal 擁有，ABC 則隸屬華特迪士尼公司。特朗普在 2017 年首任期時，亦曾因 NBC 報道他要求擴大美國核武庫而否認並揚言要檢討該台的牌照。