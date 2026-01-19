特朗普打關稅戰強奪格陵蘭 歐盟擬徵美逾8000億關稅

一向寧靜的格陵蘭最近成為國際焦點。(路透社)

美國總統特朗普誓要從北約成員國之一的丹麥手上奪得格陵蘭，不惜以關稅作武器逼歐洲就範，日前威脅下月起會向支持丹麥的歐洲8國加徵10%關稅，若無果會於6月增至25%稅率。歐盟成員國的外交官員周日在布魯塞爾會面3小時，有官員透露，歐盟正考慮嚴厲貿易措施對抗特朗普的脅迫，包括向美國徵收價值930億歐元(約8,432億港元)的關稅，並且在下月6日生效。歐盟委員會發言人稱，準備回應特朗普的同時，會保持與美國各層面的接觸；雖然歐盟首要目標是避免局勢升級，但也會「強硬和負責任地」回應。

有份出席周日會議的歐洲外交官員稱，他們定下清楚的界線，絕不容忍。目前他們討論有甚麼選項，但一旦特朗普落實對有關國家加徵關稅，他們不再只是討論可供選項，而是決定採取哪一個選項。外媒報道提到的930億歐元報復性關稅，其實是再次啟動歐盟去年7月未與美國達成貿易協議前，擬對美國關稅戰採取的反制措施；與其他選項相比，此一措施可迅速執行。報道指，其他選項包括限制美國公司進入歐盟市場。

另一選項是歐盟最強硬措施「反脅迫工具」。該措施是用來懲罰其他國家利用貿易手段對歐盟或其成員國作出地緣政治威嚇。但這是一個非常強硬的措施，或引起部分歐盟成員國的憂慮。在會議前，法國總統馬克龍表示，將會要求歐盟啟動反脅迫工具，措施包括限制參與公營部門招標、限制投資或銀行業的准入資格，以及對美國有貿易順差的服務業施加限制。一旦啟動反脅迫工具，歐盟可以對相關國家加徵關稅、對科技公司徵收新稅、限制投資，甚至禁止相關企業參與歐洲公共採購投標等。

歐盟領袖將在本周於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，與特朗普舉行場邊會議。特朗普預期於周三出席該論壇，而歐盟27個成員國的領袖將在周四舉行峰會，屆時格陵蘭事態發展或將明朗化。

馬查多將和平獎轉贈特朗普。(路透社)

特朗普：得不到和平獎 無義務追求和平

特朗普先是出兵委內瑞拉生擒總統馬杜羅，現在又威脅丹麥交出自治地區格陵蘭，被批評無視國際法則。特朗普卻將格陵蘭事件與諾貝爾和平獎扯上關係。負責頒發和平獎的挪威抗議特朗普以關稅威脅歐洲8國後，他去信挪威首相斯特勒，稱鑑於挪威決定不向他授予諾貝爾和平獎，表彰他阻止了8場戰爭，他不再覺得有義務只純粹考慮和平，即使那是主流思想，現在可以只考慮對美國來說甚麼是有利和恰當。去年和平獎頒給了委內瑞拉反對派領袖馬查多，她上周到訪白宮時將和平獎轉贈給特朗普。挪威諾貝爾委員會早已表明該獎不可轉讓。

