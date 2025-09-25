特朗普批准 TikTok 交易，美國企業將獲得 80% 的運營股份

美國總統特朗普於周四簽署了一項行政命令，將 TikTok 的控制權轉移至美國手中。這項交易將使美國企業掌控該應用程式的算法並擁有大多數股份，結束了該應用在美國未來的幾個月不確定性。根據計劃，美國投資者將持有美國版本 TikTok 約 80% 的股份，而字節跳動（ByteDance）和中國投資者將保留不到 20% 的股份。新的七人董事會將負責監督該公司，其中六名為美國人，一名為外國董事。白宮表示，網絡安全和國家安全專家將擔任董事會成員。

Oracle 將負責 TikTok 在美國的運營，並提供雲服務以存儲用戶數據。該公司及其聯合創始人拉里·艾利森（Larry Ellison）還將根據授權協議控制推薦算法。白宮官員強調，字節跳動及中國當局將無法訪問美國用戶的數據。其他投資者包括私募股權公司 Silver Lake、媒體大亨魯珀特·默多克（Rupert Murdoch）及其子拉克蘭（Lachlan），以及戴爾（Dell）的首席執行官邁克爾·戴爾（Michael Dell）。特朗普表示，這些投資者都是「非常知名的人，實際上是非常有名的人，財務上也很成功」。

副總統 JD Vance 確認，新控制的算法將決定用戶在其動態消息中看到的內容。當被問及是否可能推動政治內容時，特朗普表示：「我一直喜歡與 MAGA 相關的內容」。他補充道：「如果我能讓它 100% 是 MAGA 的，我會這麼做，但不幸的是，這樣不會成功。」他後來澄清道：「不，所有人都將受到公平對待。」

面對禁令的長期鬥爭終於結束

TikTok 面臨著即將被禁的局面，因為國會去年通過了一項兩黨法案，強迫字節跳動出售其資產。立法者引用了國家安全的擔憂，包括可能與北京共享數據和操控公眾輿論。最高法院在一月維持了該法律的有效性，為執法鋪平了道路。該應用在特朗普第二次就職典禮前的幾個小時內短暫下線。但總統在上任的第一天簽署了一項行政命令以延遲禁令。他不斷延長截止日期，給予談判者更多時間達成協議。本月早些時候，他授予 TikTok 直到 12 月 16 日的時間，與美國投資者和中國當局敲定條款。

特朗普將他與中國國家主席習近平的關係歸功於能夠促成這項協議。他表示：「我非常尊重習主席，非常感謝他批准這項交易，因為要妥善完成它，我們真的需要中國的支持和批准。」他還描述了一次與習近平的通話為「非常好」。他表示，兩位領導人計劃在亞太經合組織（APEC）峰會上會面。TikTok 仍然是美國最廣泛使用的應用之一，擁有約 1.8 億用戶。特朗普本人去年也加入了該平台，以接觸年輕選民。他認為該平台幫助他贏得 2024 年的選舉。

特朗普還表示，這筆交易保護了依賴 TikTok 進行廣告的小型企業。他表示：「小型企業因為 TikTok 變得非常成功，而我們沒有想到這一點。」美國政府將從投資者集團中收取數十億美元的費用。特朗普形容這是一筆「巨額費用加上」，並補充道：「我不想把這個扔掉。」

